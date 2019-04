Polizei muss YB- und Thun-Fans trennen

Mit «gezieltem» Einsatz von Reizstoff und Schlagstock haben Einsatzkräfte der Transportpolizei und der Kantonspolizei Bern am Sonntagabend am Berner Bahnhof zwei Fanlager trennen müssen. Dies, nachdem es in der Unterführung zu «verbalen Provokationen und tätlichen Angriffen» zwischen abreisenden YB- und zurückreisenden Thun-Fans gekommen war.