Polizei legt Velodieben das Handwerk

Bei einer Kontrolle wurden im Innern eines Minibusses mehrere verpackte Velos gefunden. Bild: zvg/Kapo Bern

Die geklauten Velos wurden sichergestellt und der Fahrer des Minibusses, ein heute 32-Jähriger, wurde festgenommen. Gleichentags wurde in Burgdorf bei einer weiteren gezielten Aktion ein zweiter Mann, heute ebenfalls 32-jährig, angehalten und verhaftet.

Letzterer war bereits im März 2018, nach einer Meldung zu einem verdächtigen Verhalten, von der Polizei kontrolliert worden. Damals waren in einem leerstehenden Gebäude an der Friedbühlstrasse in Bern ein Dutzend, zum Teil als gestohlen gemeldete, Velos fest- und sichergestellt worden, die in schwarze Plastiksäcke verpackt und teilweise in Einzelteile zerlegt waren. Dem Mann konnte zu diesem Zeitpunkt jedoch keine Verbindung zu den Diebstählen nachgewiesen werden, weshalb er nach der Kontrolle entlassen wurde.

Gleichzeitig nahmen aufgrund dieser Feststellungen Diebstahlspezialisten der Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts auf gewerbsmässigen Diebstahl auf. Diese mündeten letztlich in den gezielten Festnahmen der Männer im November 2018.

Diebesgut ins Ausland geschafft

Gestützt auf die mehrmonatigen Ermittlungen werden dem Mann, der im März 2018 bereits durch die Polizei kontrolliert worden war, nun knapp 190 Velodiebstähle, begangen zwischen Oktober 2017 und Oktober 2018, zur Last gelegt. Laut Polizeiangaben hatte er die vorwiegend hochwertigen Velos an verschiedenen Örtlichkeiten im Kanton Bern sowie in angrenzenden Kantonen entwendet und daraufhin in Verstecken in Bern und Burgdorf, die ihm auch als Schlafplatz dienten, für den Weitertransport vorbereitet.

Im Anschluss wurden die gestohlenen Velos für den Wiederverkauf ins Ausland geschafft. Der Deliktsbetrag beläuft sich auf zirka eine halbe Million Franken. 45 mutmasslich gestohlene Velos konnten polizeilich sichergestellt werden. Zwei davon wurden Anfang Oktober 2018 in Belgien sichergestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Velos Anfang August 2018 in Thun entwendet und schliesslich in Rumänien verkauft worden waren.

Der Beschuldigte, dem die Diebstähle angelastet werden, befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft, der andere Beschuldigte, der einen Teil der gestohlenen Velos ins Ausland geschafft hat, wurde inzwischen aus der Haft entlassen. Die beiden Männer werden sich vor der Justiz verantworten müssen.