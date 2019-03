Am Dienstag hat die Kantonspolizei Bern in einem Lysser Lokal eine Hausdurchsuchung durchgeführt und neun anwesende Personen kontrolliert. Der Verdacht, dass im Lokal illegal sogenannte Gross- und Spielbankenspiele betrieben werden, hat sich dabei bestätigt, wie die Polizei am Mittwochabend in einer Medienmitteilung schreibt.