Genau eine Woche Zeit gab die Kantonspolizei Bern den 17 Verdächtigen, die an der Meisterfeier am 20. Mai verbotenerweise Pyrotechnika in der Menschenmenge gezündet haben sollen, sich zu melden. Acht von ihnen sind dieser Forderung nachgkommen oder konnten im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung identifiziert werden.