Polizei erwischt Kokainhändler auf der Schützenmatte

In einer Serie von «gezielten Aktionen gegen den Betäubungsmittelhandel» ist die Kantonspolizei Bern am Mittwochabend auf der Schützenmatte erneut gegen Drogenhändler vorgegangen.

Vorerst beobachteten Polizisten, was im Raum Schützenmatte vor sich ging. Als sich mehrere Personen verdächtig verhielten und diese «mutmasslich dem Handel mit Betäubungsmitteln nachgingen», sei entschieden worden, vier Männer zur Kontrolle anzuhalten. So steht es in der entsprechenden Medienmitteilung der Polizei.