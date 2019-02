Rund um verschiedene Veranstaltungen in der Stadt Bern habe die Kantonspolizei Bern vom Freitag, 28. Dezember 2018, bis am Sonntag, 10. Februar 2019, an insgesamt sieben Wochenenden gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt, schreibt diese am Sonntagnachmittag in einer Medienmitteilung.