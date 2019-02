Strecke minim angepasst

Im letzten Oktober präsentierte die Stadt zusammen mit der Swiss E-Prix Operations AG, der Veranstalterin des Formel-E-Rennens, den Streckenplan. Der E-Prix wird das Obstbergquartier umkreisen. Der Start erfolgt auf der Laubeggstrasse, danach gehts mit bis zu 250 Kilometern pro Stunde den Alten Aargauerstalden runter. Beim Bärengraben wird der Kreisel umfahren, danach gehts den Grossen Muristalden hinauf und via Muristrasse und Schosshaldenstrasse zurück auf die Laubeggstrasse.

Nun wird die Strecke im Bereich der Muristrasse minim angepasst. Die E-Boliden fahren nicht direkt auf die Schosshaldenstrasse, sondern umkreisen das ehemalige Restaurant Schosshalde via Kleinen Muristalden.

«Dies hat bauliche Gründe», sagt E-Prix-Sprecher Stephan Oehen. Respektive müsse so weniger gebaut werden, sagte Pascal Derron, CEO der Swiss E-Prix Operations AG, Mitte Januar an einer Infoveranstaltung für die Anwohner. Und dank dieser Neuerung müssen die Piloten nicht nur Linkskurven fahren, sondern auch mindestens eine scharfe Rechtskurve, wenn sie vom Kleinen Muristalden in die Schosshaldenstrasse einbiegen.

Auch der Zeitplan für die Umbauarbeiten an den Strassen wurde angepasst. Ursprünglich wäre der Baustart bereits im März geplant gewesen. «Nun können wir dank der Zusammenarbeit mit der Stadt diese Arbeiten verkürzen», sagte Derron. Die Bauarbeiten starten erst im Juni, wenige Wochen vor dem Rennen am 22. Juni. Insgesamt wird es rund zehn Tagesbaustellen geben. Zelte, Tribünen und Zäune werden erst in der letzten Woche vor dem Rennen aufgebaut. (ehi)