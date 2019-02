In wenigen Jahren soll es dieses Bild nicht mehr geben. Die grüne Wiese wird überbaut, die Bergsicht durch stattliche Wohnblöcke versperrt sein, eine neue Strasse wird sich vom Längenberg in Richtung Zentrum schlängeln. So sieht es die Gemeinde im Projekt «Kehrsatz Mitte» vor, das sie am Mittwoch den Medien und der Bevölkerung präsentierte.

Die Burgergemeinde Bern, der Kanton Bern und die BLS tragen das Projekt mit. Alle sehen sie die Notwendigkeit der Neugestaltung. Denn nicht immer geht es so idyllisch zu und her wie am Mittwochmorgen. «Der Verkehr ist ein grosses Problem», sagt Gemeindepräsidentin Katharina Annen (FDP).

Neuer Kreisel

Das gilt vor allem für die Zimmerwaldstrasse. Sie ist die Verbindung zwischen dem Längenberg und Bern und führt über die Bahnlinie und durchs Dorf. Der Viertelstundentakt der Bahn habe zur Folge, dass der Bahnübergang oft während vieler Minuten geschlossen sei. Und bei der Postautostation am Bahnhof komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Hinzu kommt die Umfahrungsstrasse, die das Dorf in zwei Hälften teilt. Annen: «Diese Situation ist unbefriedigend.»

Bereits im Jahr 2001 wurde der Strassenplan mit der Anbindung der Zimmerwald- an die Umfahrungsstrasse genehmigt. Das Projekt scheiterte allerdings an der Finanzierung. Als ideale Lösung entpuppte sich vor wenigen Jahren dann die Verlegung der Zimmerwaldstrasse. Sie soll nun auf der Höhe des Bahnhofs in einem Kreisel in die Umfahrungsstrasse münden.

Auf die Grafik klicken, um diese zu vergrössern.

Damit wird der Durchgangsverkehr im Dorf abnehmen. Die bestehende Zimmerwaldstrasse soll zu einer Quartierstrasse zurückgebaut werden. In einer Mitwirkung vor dreieinhalb Jahren befürwortete die Bevölkerung diese Pläne. Rund um den Knoten soll sich dann die Kehrsatzer «Mitte» entfalten. Dass diese Idee neu wäre, kann man aber nicht behaupten.