«Plötzlich blickst du in den Lauf einer Pistole»

Es ist kurz nach 22 Uhr an einem saukalten Februarabend. Zeit für Feierabend. Die Tankstellenshop-Angestellte in Bümpliz hat noch mit einem Stammkunden geplaudert und begleitet diesen nun zum Ausgang. Die Tür schliesst wieder. Die Verkäuferin, mittlerweile allein im Laden, macht ihren Kontrollgang.

Die Eingangstür öffnet sich nochmals. Drei junge Männer in ­dicke Jacken, Schals und Mützen gehüllt betreten den Shop. Bei der Kälte draussen auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches. Doch das Trio steuert schnellen Schrittes auf die Schichtarbeiterin zu.Dann geht alles sehr schnell. Einer zückt eine Waffe und verlangt in bestimmtem Ton Geld. Er spricht Berndeutsch mit ausländischem Akzent.

Die Angestellte übergibt den Männern Geld aus der Kasse – insgesamt mehrere Tausend Franken. Diese verstauen die Beute und verlassen den Laden ebenso schnell, wie sie aufgetaucht sind. Nach rund fünf Minuten ist der Spuk vorbei.

So schildert die überfallene Tankstellenmitarbeiterin, die anonym bleiben möchte, dieser Zeitung den Vorfall. Die Polizei hatte am 25. Februar über das ­Delikt informiert.

Abgebrühtes Opfer

Eigentlich hätte das Überfall­opfer von ihrem Arbeitgeber die Möglichkeit gehabt, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen – so wie das in solchen Fällen üblich ist und auch rege genutzt wird. Doch die Frau winkte ab.

«Klar ist es eine unangenehme Situation, da blickst du plötzlich in den Lauf einer Pistole», sagt sie, «aber es bringt nichts, sich deswegen wahnsinnig zu machen.» Am nächsten Tag jedenfalls stand sie schon wieder hinter der Kasse.

Tönt ziemlich abgebrüht. Nicht unbedingt, wenn man die Vorgeschichte kennt. Denn der Tankstellenshop im Westen Berns wurde in den letzten drei Jahren dreimal überfallen – hinter der Kasse sass jedes Mal die erwähnte Mitarbeiterin. Der Filialleiter, der seinen Namen ebenfalls nicht in der Zeitung sehen möchte, meint lapidar: «Einmal im Jahr überfallen zu werden, ist für uns normal geworden.»

Das Beispiel mag in seiner Häufigkeit ein krasser Einzelfall sein. Doch wer die ­vergangenen Polizeimeldungen unter die Lupe nimmt, stellt fest, dass es in Bern in jüngster Zeit eine Häufung von bewaffneten Raubüberfällen gegeben hat. Von Ende November bis Ende Februar wurden zusammen mit dem erwähnten Fall in Bümpliz neun Geschäfte überfallen.

Dominik Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, ­bestätigt die Zunahme. Gerade in den Monaten November und ­Dezember sei in der Statistik ein Ausschlag nach oben zu registrieren. Im Jahresvergleich liege ­jedoch keine aussergewöhnliche Situation vor. «Erfahrungsgemäss ist die Anzahl der Delikte im Verlaufe eines Jahres bis zu einem gewissen Rahmen monatlichen Schwankungen unterworfen», hält er fest.

Ein Drittel bleibt ungeklärt

Bezüglich der Aufklärungsquote solcher Delikte verweist Dominik Jäggi auf die alljährliche Kriminalstatistik, welche in den nächsten Tagen publiziert wird. Zieht man die letzte Statistik zurate, so ergibt sich fürs Jahr 2016 folgendes Bild: In jenem Jahr wurden 31 Prozent der Raubdelikte aufgeklärt, was eine eher tiefe Quote ist. Zum Vergleich: Die Aufklärungsquote bei Straftaten gegen Leib und Leben betrug 88 Prozent, jene gegen die sexuelle Integrität 79 Prozent.

Als wichtiges Fahndungsmittel dienen etwa die Bilder einer Überwachungskamera, kombiniert mit einem Zeugenaufruf. So geschehen im Nachgang zum Überfall auf die BEKB-Filiale im Breitenrain am 27. Februar. Daraufhin seien mehrere Hinweise eingegangen, sagt Dominik Jäggi. Identifiziert ist der Täter aber noch nicht.

Doch warum kommt es vor, dass die Polizei ein paar Tage ­wartet, bis sie die Bilder des ­Täters veröffentlicht, so wie beim BEKB-Überfall? Viel Erhellendes gibt es dazu nicht in Erfahrung zu bringen. Das hänge zum einen von «der Verfügbarkeit entsprechenden Bildmaterials zum Zeitpunkt der Publikation» ab wie auch vom «Stand der ­laufenden Ermittlungen», so ­Dominik Jäggi.

Im Fall der Bümplizer Tankstelle müssen die Behörden übrigens ohne Videomaterial ermitteln. Zwar ist der Shop videoüberwacht, ein dummer Zufall wollte es jedoch, dass ausgerechnet am Tag des Überfalles die Kamera streikte.

Wie schützen sich Tankstellen weiter gegen Raubüberfälle? Nebst einer Überwachungskamera ist die Installation eines ­sogenannten stillen Alarms beliebt. Hierbei handelt es sich um einen versteckten Schalter, den Angestellte unbemerkt drücken können. Von dort aus wird ein Alarm auf dem Polizeiposten ­ausgelöst.

Auch die Bümplizer Tankstelle verfügt über einen stillen Alarm. Die vom Überfall betroffene Angestellte hat diesen jedoch nicht gedrückt. «Zuerst stand ich zu weit weg», erklärt sie, «und als die Männer dann ganz dicht bei mir standen, fand ich es zu riskant.» Man wisse ja nicht, was im Kopf solcher Typen vor­gehe.

«No Cash» als Lösung?

Bleibt noch das Szenario: Wo kein Geld, da keine Räuber. Eine Lösung, um der Hortung von Bargeld zu entgehen, sind Einzahlungsterminals. Die Post bietet sogenannte Secure Cubes an. Diese erlauben es, direkt im Shop Bareinzahlungen zu tätigen, die sogleich dem Konto gutgeschrieben werden.

Beim Tankstellenbetreiber Shell etwa wird diese Lösung zur Diebstahlprävention in gewissen Schweizer Filialen seit 2016 angewandt, wie Mediensprecherin Jane Nüssli mitteilt.

Und warum rüsten die Tankstellen nicht komplett auf die bargeldlose Zahlung um? Migrol-Chef Daniel Hofer («seine» Migrol-Tankstelle im Egghölzli wurde am 4. Dezember überfallen) meint dazu: «Heute werden noch rund 30 Prozent der Transaktionen mit Bargeld beglichen. Es ­wäre also schwierig, gänzlich auf dieses Zahlungsmittel zu verzichten.»

Und auch bei Shell will man die Kundschaft nicht vergraulen. Der Kunde sei als Gast zu behandeln. Zu diesem Service gehöre auch die Akzeptanz verschiedener Zahlungsmittel, begründet Jane Nüssli die Haltung.

«Nicht die Heldin spielen»

Für die überfallene Mitarbeiterin in Bümpliz sind das alles hypothetische Gedankenspiele. Doch sie selbst wurde immerhin dreimal mit einer Waffe bedroht. Sie kennt das Ohnmachtsgefühl während eines Überfalles nicht bloss aus einem schriftlichen Verhaltenskodex im Arbeitsvertrag.

Sie weiss aus eigener Erfahrung, dass es weder ihr noch dem Arbeitgeber etwas bringt, «die Heldin zu spielen». Und sie kann den Standardsatz in jedem Stellenbeschrieb «...bleibt auch in hektischen Situationen ruhig» mit vollster Überzeugung mit Ja beantworten. (Berner Zeitung)