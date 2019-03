Plakat des Anstosses

Ensemble -Mitglieder wie Claude Eichenberger überkleben das Plakat.

Also was jetzt? Werbung oder Protest? Schliesslich hat Xavier Zuber diese Plakate eigenhändig abgesegnet. «Ich habe dieses Sujet mehr abstrakt gesehen», sagt er, «es ist eine Zeichnung im Stil von fin de siècle und könnte auch eine Frau darstellen, die die Hand vor den Mund hält.» So oder so kommt ihm die Diskussion aber gelegen: Die Opernproduktion «Reigen» ist bisher noch schlecht gebucht, da kommt ein bisschen Aufregung gerade recht.