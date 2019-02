«Manchmal haben wir Wartelisten. Oder wir mussten Patienten, die möglichst schnell eine Therapie brauchten, auch schon an andere Therapeutinnen verweisen», schildert die Physiotherapeutin Dina Buchs-Linder die angespannte Situation. Sie ist Geschäftsführerin der Praxisgemeinschaft Bremgarten und war bis vor kurzem Präsidentin des Verbands Physiobern. Derzeit hat sie genügend Personal.

Doch für ihre Praxis in Bremgarten hat sie in den letzten drei Jahren schon dreimal eine Physiotherapeutin gesucht. Einmal dauerte die Suche neun Monate. Einmal erhielt sie während eines halben Jahres keine einzige Bewerbung.

Lange Arbeitstage

Die Engpässe versucht sie auszugleichen, indem sie und ihre Mitarbeiterinnen einen halben oder einen ganzen Tag pro Woche mehr arbeiten. Eine Kollegin aus einer anderen Praxis schildert noch krassere Bedingungen: Seit Jahren muss sie über zwanzig Patienten pro Tag behandeln und dazu Büroarbeiten und andere Praxistätigkeiten erledigen. Das ergibt Zwölfstundentage.

«Wegen der chronischen Arbeitsüberlastung hatte ein Mitarbeiter ein Burn-out, war monatelang krank und hat anschliessend gekündigt», erzählt sie. Nicht nur Praxen, sondern auch Spitäler haben Schwierigkeiten, Physiotherapeuten zu finden, sagt Gere Luder, Sekretär des Verbands Physiobern und Inhaber der Physio Burgernziel in Bern. Ausserdem hätten Praxen im Berner Oberland oder im Emmental noch mehr Mühe, Angestellte zu finden, als solche in Bern.

Ein Blick auf die Stellenbörse des Physiotherapieverbands bestätigt den akuten Mangel: In der Stadt Bern könnten sechs Physiotherapeutinnen oder -therapeuten sofort eine Stelle in einem Spital oder in einer Praxis antreten. Zwanzig weitere Stellen sind in den umliegenden Gemeinden, im Oberland oder im Emmental frei.

Die Folgen laut Luder: «Für eine Knietherapie oder bei Rückenschmerzen findet man noch eher einen Termin als bei neurologischen Problemen, für eine Kiefertherapie oder bei einer frisch operierten Schulter, die ohne Aufenthalt in einer Rehaklinik bis zu fünf Sitzungen pro Woche nach sich zieht.»