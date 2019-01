Der 27-jährige BDP-Politiker Philip Kohli ist der jüngste Berner Stadtratspräsident der Geschichte. Das Parlament wählte ihn am Donnerstag einstimmig ins Amt, das im Jahresrhythmus neu vergeben wird. Der Jurist gehört dem Stadtrat seit sieben Jahren an. Seine Mutter Vania Kohli war 2011 die «höchste Stadtbernerin» und gehört mittlerweile dem Grossen Rat an.