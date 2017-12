Parlament streitet über Briefmarken

Egal, wo man im Grossen Gemeinderat von Zollikofen auch hinsah, überall nur Kopfschütteln. Gerade war eine Motion als nicht erheblich erklärt worden, und zwar mit 14 zu 15 Stimmen – vier Parlamentarier aber hatten ihre Stimme gar nicht abgegeben, was ihnen reihenweise entrüstete Blicke einbrachte. In der vorangegangenen Diskussion war es zwar nicht um exorbitante Beträge gegangen, die die Gemeinde investieren wollte. Trotzdem hatte der Vorstoss die Gemüter von links bis rechts bewegt.

Sparen, wo es vertretbar ist

Motionär André Tschanz (EVP) hatte gefordert, dass Zollikofen die Portokosten für die Abstimmungscouverts weiterhin übernehmen solle. «Das ist ein Dienst am Bürger», lautete eines sei­ner Voten. Die Gemeinde dürfe durchaus etwas anbieten und ­etwas Werbung für sich selber machen.

«Kleinvieh macht halt auch Mist», entgegnete Gemeinderat Edi Westphale (GFL). Der Gemeinderat habe im Budget 2018 dort gestrichen, wo es vertretbar gewesen sei. Und dies hatte eben die Portokosten betroffen, für die die Gemeinde jährlich rund 7000 Franken bezahlen musste. Sowieso sei Zollikofen bisher eine der ganz wenigen Gemeinden gewesen, die die Kosten für die Abstimmungscouverts übernommen habe.

Das stimmt tatsächlich, denn dieselbe Diskussion, mit denselben Argumenten dafür und dagegen, denselben Aufregern und demselben Kopfschütteln hatte kürzlich in Köniz zum selben Resultat geführt. Erst vor drei Wochen hatte das Könizer Parlament einen Antrag zur Übernahme der Portokosten, die seit Anfang 2016 nicht mehr bezahlt werden, abgelehnt. Und das auch mit einer Stimme Unterschied. 18 Parlamentarier hatten sich für, 19 gegen den Antrag ausgesprochen.

«Wir haben genügend Varianten, kostenlos abzustimmen»

Auch in Zollikofen haben alle positiven Einwände der Parlamentarier am Ende nichts genützt. Weder das Argument, dass der heutige Bürger keine Briefmarke zu Hause auf Vorrat habe, noch der Wert des politischen Engagements der Stimmbevölkerung oder dass die Privatwirtschaft auch immer ein kostenloses Rückantwortcouvert überall hinschicke liess das Pendel in die andere Richtung ausschlagen.

«Der Bürger hat keine Briefmarken mehr auf Vorrat zu Hause.»Votum für die Übernahme

der Portokosten

«Wir haben genügend Varianten, kostenlos abzustimmen», sagte etwa ein Vertreter der SVP. Das sah die Mehrheit des GGR auch so. Ob die Zollikofer zu Hause nun eine Briefmarke finden, wenn sie brieflich abstimmen wollen, wird sich zeigen.

(Berner Zeitung)