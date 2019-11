Parkieren wird teurer

Dabei geht er differenziert vor: Während die Preise in den typischen Agglogebieten auf ein, wie er in einer Mitteilung festhält, «schweizweit vergleichbares Niveau» steigen, bleibt auf dem Land alles beim Alten.

Erhöhung um 1 Franken

Konkret kostet im Vorortsbereich eine Stunde auf den Plätzen mit einer Höchstparkdauer von zwei Stunden in Zukunft 2.50 Franken statt 1.50 Franken. Auf den bisher verschieden teuren Langzeitparkplätzen schlägt sie neu mit einheitlich 1 Franken zu Buche. Hier wie dort ist es zudem aus mit der Gratisparkiererei an den Sonntagen: Neu gilt der Tarif an sieben Tagen in der Woche, immer von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends.

Im ländlichen Köniz ist Parkieren nur auf dem Viehschauplatz in Mittelhäusern kostenpflichtig. Hier bleibt es bei unverändert bei 50 Rappen pro Stunde, wobei der Sonntag künftig ebenfalls nicht mehr gratis ist. Mit diesem günstigen Tarif möchte der Gemeinderat das Park and Ride fördern und den nahen Bahnhof als Umsteigepunkt auf die S-Bahn etablieren.

Mehreinnahmen von bis zu 170'000 Franken

Unverändert bleiben die Kosten auch für die Anwohner, Gäste und Handwerker. Sie zahlen nach wie vor 30 Franken pro Monat, 6 Franken pro Tag und 50 Franken pro Monat. Von den neuen Gebühren verspricht sich der Gemeinderat Mehreinnahmen von 160'000 bis 170'000 Franken pro Jahr. Beschlossen hat er sie bereits in der Woche vor der Volksabstimmung zum Budget 2020.

Damit ist klar: Sie sind keine Reaktion auf das überraschend deutliche Nein, das die Könizer Behörden nun zu neuen Überlegungen zwingt, wie sie die klammen Finanzen wieder ins Lot bringen können.