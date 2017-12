Parkbusse trotz Parkkarte

Autobesitzer, die in der Stadt Bern angemeldet sind, bezahlen für ihre Parkkarte 264 Franken, jene für Wochenaufenthalter kostet 600 Franken. Dafür dürfen sie ihr Fahrzeug ein Jahr lang in der auf der Karte vermerkten Zone abstellen. Autokennzeichen, Kartennummer und Ablaufdatum müssen gut sichtbar sein. Ist dies nicht der Fall, etwa wenn die Karte verrutscht, gibt es eine Busse. «3 Zentimeter der Parkkarte nicht lesbar», heisst es dann zum Beispiel auf dem Bussenzettel. Kosten: 40 Franken.

Immer wieder kommt es vor, dass bei genauem Betrachten die Angaben erkennbar wären, etwa wenn der Kantonspolizist oder die Kantonspolizistin einen Schritt nach links oder rechts ­machen würde. Trotzdem: Ein Protest bei der Polizei bleibt wirkungslos. Selbst ein «Beweisfoto», auf dem die Angaben zu ­sehen wären, nützt nichts. Zwei Alternativen werden dem «fehlbaren» Parkierer angeboten: Entweder bezahlt er die Busse und akzeptiert damit die «Übertretung», oder er lässt sich verzeigen und hofft auf einen kulanten Richter.

Postulat im Stadtrat

Ginge es nach Peter Bühler, müsste das nicht sein. Der ehemalige SVP-Stadtrat kassierte vor acht Jahren eine Busse, weil seine Parkkarte nicht vollständig sichtbar war. In der Folge reichte er im Stadtrat ein Postulat ein. Bühler forderte den Gemeinderat auf, Datenübermittlungsgeräte anzuschaffen. Mit diesen Geräten, die auch in anderen Städten in Betrieb sind, könnten die Kontrollorgane anhand der Kartennummer überprüfen, ob die Parkkarte gültig ist. «So könnte man Ärger vermeiden», sagte Bühler 2009.

Die Antwort des Gemeinderats folgte eineinhalb Jahre später. Im Prüfungsbericht hiess es unter anderem: «Die Anschaffung eines mobilen Datenerfassungsgeräts wurde überprüft, kommt zurzeit aus technischen Gründen nicht infrage.» Im Zusammenhang mit einer allfälligen Beschaffung einer Parkkartenbewirtschaftungsapplikation werde auch der Erwerb kompatibler Datenerfassungsgeräte überprüft, schrieb der Gemeinderat damals.

Neues System läuft stabil

Viel Wasser ist seit Bühlers Postulat und dem Prüfungsbericht die Aare hinuntergeflossen. Und mutmasslich wurden viele Leute gebüsst, die eigentlich eine Parkkarte hätten. Solche Bussen gehören aber wohl schon bald der Vergangenheit an. Bereits seit Oktober dieses Jahres arbeitet die Stadt Bern mit einer neuen Parkkartenapplikation. «Das System läuft stabil», sagt Berns Polizeiinspektor Marc Heeb. Die neue Applikation löst das alte System ab, das noch aus Stadtpolizeizeiten stammte.

Karte selber ausdrucken

«Wir arbeiten an einer pragmatischen, für den Kunden einfachen und raschen Lösung, sodass es hoffentlich weniger Fälle gibt, wo Automobilistinnen und Automobilisten gebüsst werden, obwohl sie eine gültige Parkkarte haben», sagt Heeb. Für das Projekt sprach der Stadtrat im November 2015 knapp eine Million Franken. Die neue Applikation bietet laut Marc Heeb eine Schnittstelle zwischen Einwohnerdiensten, Strassenverkehrsamt und Parkkarten-Zonenberechtigung. «Dank E-Payment ist es in Zukunft ­möglich, Tages- und Halbtagesparkkarten sowie Anwohnerparkkarten auch einfach zu Hause zu bestellen und online zu bezahlen», sagt Heeb. Wenn man die Dokumente selber zu Hause ausdrucke, müsse aber künftig gewährleistet sein, dass sie fälschungssicher sind. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Bern, die für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs zuständig ist. Noch geklärt werden müssen die Fragen, wie die Parkkarte ausgestaltet wird und ob die Kontrollorgane zum Beispiel einen sogenannten QR-Code scannen können.

Weniger Ärger

Im Januar 2018 geht das E-Government-Projekt in eine weitere Phase. «Wir müssen noch einige weitere Fragen klären», sagt Heeb: Gibt es eine App, mit der die Kantonspolizei die Parkberechtigung überprüfen kann? Arbeitet man mit einer Liste oder mit dem Autonummernschild? Würde man nur die Angaben auf der Parkkarte zur Kontrolle beiziehen, müssten diese weiterhin wie bisher erkennbar und lesbar sein. «Bei der Kontrolle via Autonummernschild wäre dann der heutige Tatbestand vielleicht gar nicht mehr anwendbar», sagt Heeb. So oder so: Dank des neuen Systems wird es in Zukunft wohl weniger Ärger für Auto parkierende Bernerinnen und Berner geben.

