Pappkartons, Plastik und Pet-Flaschen

Bei strahlendem Herbstwetter machten sich am Samstag rund 40 Erwachsene und Kinder daran, die Umgebung der Sense bei der Grasburg, am Sodbach und an der Ruchmühlebrücke von jenem Abfall zu reinigen, der den Sommer über liegen geblieben war.

«Das sind Orte, die man mit dem Auto gut erreichen kann und die von der Bevölkerung intensiv genutzt werden», weiss Andreas Wüthrich, der schon im elften Jahr ehrenamtlich in der Umweltkommission mitarbeitet und die Putzete organisiert hat.

Weil der Sommer lang und heiss war, hat die Sense zudem Niedrigwasser, und so könnte es sein, dass im sichtbar gewordenen Flussbett Dinge liegen geblieben sind, die normalerweise auf dem Grund des Flusses liegen würden. Ausgerüstet mit grossen Plastiksäcken teilen sich die Freiwilligen deshalb in drei Gruppen auf, um möglichst allen Müll einzusammeln.

Dienst an der Menschheit

Willie von Gunten ist zwar pensionierte Katechetin, trotzdem leitet sie immer noch das Diakoniepraktikum in Schwarzenburg. Von Gunten ist mit acht Jungs angerückt, die sich auf die Konfirmation vorbereiten und im Rahmen ihres Praktikums einen Dienst am Menschen leisten sollen.

«Das, was in der Natur liegt, kommt schliesslich auch vom Menschen», sagt die fröhliche 66-Jährige. Deshalb sei das Aufräumen gewissermassen ein Dienst an jenen, die ihren Müll liegen gelassen hätten. Ausserdem sei der Einsatz für die Natur ja auch ein Einsatz für die Menschheit, ergänzt sie, während sie mit ihren Teenagern den Flussboden nach Übriggebliebenem absucht.

Zur Gruppe gehören auch Flavio Jenni (14) und Nils Klahr (14), Schulkameraden aus Schwarzenburg. Fragt man sie, warum sie sich unter allen Aktivitäten die Senseputzete ausgesucht haben, denken sie kurz nach und antworten dann ehrlich: «Weil wir uns zu spät angemeldet haben und nichts anderes mehr frei war.»

Trotzdem seien sie mit vollem Engagement bei der Sache und fänden es gut, dass sie draussen sein und sich auch ein wenig sportlich betätigen können. Sie sind in Parallelklassen ihrer Schule in Schwarzenburg, und Sport ist ihr Lieblingsfach – so ist die Senseputzete für sie in Ordnung.

Weniger als erwartet

Flavio geht mit seiner Familie im Sommer öfter mal an die Sense. Nils ist überrascht, vielleicht sogar enttäuscht, dass so gut wie gar kein Müll herumliegt. Flavio wiederum findet, dass das ein gutes Zeichen ist. Die Säcke der beiden sind nach 45 Minuten zu einem Drittel voll, jedoch überwiegend mit grösseren Pappkartons und nur etwas Plastik und einigen PET-Flaschen.

Am Ende des Tages haben alle 40 Teilnehmer der Senseputzete den Anhänger mit ungefähr fünf Kubikmetern Müll beladen, und Andreas Wüthrich zieht ein positives Fazit: «Es ist weniger Müll, als wir erwartet hatten.» (Berner Zeitung)