Pappeln mobilisieren Parkplatzgegner

Die Gemeinde Murten will zwischen der Burgunderstrasse und den Bahngleisen einen provisorischen Parkplatz bauen. 18 Säulenpappeln sollen für die 140 geplanten Parkplätze weichen. Seitens der Bevölkerung macht sich Widerstand wegen der Pappeln breit. Für viele gehören sie zum Bild von Murten. Gegen das Baugesuch der Gemeinde Murten gingen vier Einsprachen ein.

Von politischer Seite kommt der Vorwurf, kein Gesamtkonzept für die Parkplatzsituation in Murten vorliegen zu haben. Dass sich Murtner nun gegen das Fällen der Pappeln wehren, mobilisiert die politischen Kräfte. Die Pappeln spielen den Gegnern des Parkplatzes in die Hände.

Die SVP Region Murten hat in einer Medienmitteilung zu dem geplanten Parkplatz am Herrenschwandenweg Stellung genommen: «Bei Veranstaltungen in und um Murten sind diese Parkplätze dringend nötig.» Die Partei habe Verständnis, dass das Fällen der Pappeln bei einem Teil der Bevölkerung Fragen aufwerfe.

Zu erwähnen sei aber, «dass die Pappeln über 50-jährig sind und langsam an ihr Lebensende kommen. Daher ist das Fällen dieser Bäume gerechtfertigt.» Dass die Pappeln brüchig seien, sagte Stefan Portmann, Bauverwalter von Murten, bereits im Juli. Sie müssten sowieso gefällt werden. Als Ersatz für die Pappeln plant die Gemeinde 18 Hainbuchen auf der gegenüberliegenden Strassenseite.

Gesamtkonzept gefordert

Bei 6 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen hatten die 41 Generalrätinnen und Generalräte dem Kredit in Höhe von 370 000 Franken für den provisorischen Parkplatz im März klar zugestimmt. Das Geschäft war jedoch trotz breiter Zustimmung umstritten.

Die grösste Kritik stammte vonseiten der GLP-, CVP- und EVP-Fraktion des Murtner General­rates. Auf die Mitteilung der SVP vom Freitag folgte denn auch eine Stellungnahme der GLP-, CVP- und EVP-­Fraktion: «Das Projekt ist nicht durchdacht», sagt Martin Leu (GLP). «Es macht keinen Sinn, diesen Parkplatz zu bauen, ohne ein Gesamtkonzept und Begleitmassnahmen zu haben.»

Begleitmassnahmen waren im Zuge des gescheiterten Parkhaus-Ost-Projektes angedacht. Zu diesem Plan gehörten eine Begegnungszone und eine Reduktion der Parkplätze im Murtner Stedtli.

Ist der Platz zonenkonform?

Dass man nun für einen provisorischen Parkplatz auch noch 18 Pappeln fällen müsse, sei ihm ­unverständlich, sagt Leu. Es gehe jedoch in erster Linie um den Parkplatz: «Der Bau ist in der Arbeitszone II geplant.»

Dort seien aber nur Industrie-, Gewerbe-, sowie Bürogebäude zugelassen. Auch werde in dem Reglement ein Grenzabstand von vier Metern verlangt. Dies werde in dem Baugesuch nicht eingehalten.

Zu diesem Vorwurf nimmt Stefan Portmann, Bauverwalter von Murten, Stellung: «Nach Meinung der Gemeinde ist der Parkplatz zonenkonform, es handelt sich ja um Entlastungsparkplätze für die Parkplätze bei der Migros, die während der Bauzeit nicht verfügbar sind.»

Der Grenzabstand gelte nur für oberirdische Bauten. Parkplätze, Strassen, Plätze oder unterirdische Bauten seien davon nicht betroffen.

Zu den geforderten Begleitmassnahmen sagt Vize-Stadtpräsidentin Ursula Schneider: «Beim aktuellen Projekt handelt es sich um ein Provisorium.

Deshalb ist der Ersatz der Parkplätze im Stedtli auf Dauer nicht gewährleistet.» Die Begegnungszone sei nach wie vor in der Ortsplanungsrevision vorgesehen.

(Berner Zeitung)