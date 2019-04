Pädophiler H. S. wird verwahrt

Nicht einmal der Verurteilte selbst kann sich ein Leben in Freiheit vorstellen. «Ich werde bis an mein Lebensende Begleitung brauchen», sagte der pädophile Sozialtherapeut H. S. letzte Woche an der Gerichtsverhandlung in Bern. Und auch Verteidiger John Wyss mochte nicht an eine bedingte Entlassung von S. denken. «Ein solcher Schritt wäre den Opfern nicht zuzumuten.» Wyss rechnete «zu 99 Prozent» mit der Verwahrung.