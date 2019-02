Geheizt wird mit Holz aus der Region. In der Olwo-Sägerei fallen nämlich grosse Mengen an Rinde und Restholz an, die künftig ohne Zwischentransport direkt auf dem Areal verfeuert werden können. Auch die Olwo selbst bezieht Wärme aus der Zentrale, zum Beispiel für die Holztrocknung.

Traditionelle Firma

Das Familienunternehmen Olwo wurde 1926 von Otto Lädrach gegründet. Heute wird die Firma in dritter Generation von vier Cousins geführt. Der Hauptsitz befindet sich im Worbboden, daneben umfasst die Olwo-Gruppe ein zweites Sägewerk in Erlenbach im Simmental sowie ein Hobelwerk in Stalden bei Konolfingen, wo unter anderem Täfer hergestellt wird. Von den insgesamt 170 Mitarbeitenden sind 130 in Worb stationiert, 25 in Erlenbach und etwa 15 in Stalden.