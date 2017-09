Oldtimer-Shop für vergiftete Gümmeler

Eigentlich würde sich Eric Wöhler (32) perfekt als moderner Botschafter der Stadt Bern eignen. Sein Berufsleben ist eine einzige Velooffensive. Er betreibt seinen Vintage-Velo-Service an der Effingerstrasse 39 in einer legalen Zwischennutzung, und zwar so bodenständig, dass der Vermieter das Provisorium nun in einen langfristigen Vertrag umwandelt. Wöhler ist ein typischer Vertreter der Berner Start-up-Szene, die – im Windschatten der grossen staatlichen Arbeitgeber – den ­dynamischen Underground der städtischen Wirtschaft bildet. Und so, wie er sein Business versteht, macht er Velofahren zum ökologischen Statement, in dem auch der No-Waste-Gedanke Unterschlupf findet.

«Schöne Geschichten»

Wöhler lässt sich in die Polstergruppe fallen, die in einer Ecke seines grosszügigen Werkstattladens steht. Von dort ist der Ausblick für einen Rennrad-Connaisseur fast schwindelerregend. Rund 60 gebrauchte Rennvelos hängen an Ständern, man erblickt historische Logos von Marken, die teilweise längst das Zeitliche gesegnet haben, wie Allegro, Moser oder Gerber, und natürlich die schlanken hellgrünen Bianchi-Stahlrahmen, die Rennvelofreaks den Verstand rauben. «Schöne Geschichten», sagt der gebürtige Dresdner über seine Fahrräder nur. Er wäre der Letzte, der eine Leidenschaft zu Tode redet.

Wöhler war kein Velomech, sondern gelernter Koch und kam als Saisonnier in die Schweiz, er wurde Souschef und fand sich eingespannt in 15-Stunden-Arbeitstage wieder. Um den Kopf freizubekommen, wie er sich ausdrückt, begann er, auf dem Dachboden Velos zu zerlegen und ­wieder zusammenzuschrauben. Plötzlich standen da ein paar Dutzend Fahrräder herum.

Wöhler machte ein paar Versuche, sie auf Plattformen wie Ebay zu verkaufen. Das Business kam nicht ins Fliegen, Wöhler wurde Vater eines Sohnes, und die Monsterschichten in der Küche stimmten mit den Prioritäten in seinem Leben je länger, je weniger überein.

Pragmatismus oder Liebe?

Da wagte er es, als Quereinsteiger ins umkämpfte Berner Velogeschäft einzusteigen, zuerst im Innovationsdorf in der ehemaligen Wifag-Fabrik, seit zwei Jahren an der Effingerstrasse 39. «Wenn du mal hundert Räder auseinandergenommen hast», sagt er lapidar, «solltest du verstanden haben, worum es geht.» Wöhler, der auch über einen Wirtschaftsabschluss verfügt, hat sich beim Ausformulieren seines Businessplans nicht bloss auf seine Passion verlassen. Sondern vor allem auf seinen wohl vom Kochen her ausgeprägten Geruchssinn. «Ich roch, dass da ein Trend anlief», sagt er: der urbane Trend, alte, elegante Rennvelos zu fahren.

Wöhlers Geschäftskonzept geht so: Auf Marktplattformen wie Ebay oder Ricardo fahndet er europaweit nach gebrauchten Rennrädern, die er ankauft und in seinem Geschäft lagert. Wer bei Wöhler ein Rad erstehen will, lässt seinen Körper als Erstes professionell nach der traditionellen italienischen Rennvelotabelle vermessen, worauf der Selfmademan einen passenden Rahmen aus seinen Gestellen zieht. Dann kommt die Grundsatzfrage: Pragmatismus oder Liebe?

«Kriegen wir hin»

Während jüngere, weniger kaufkräftige Kunden eher dafür optieren, einfach ein fahrbares, aber cooles Rad unter den Hintern zu bekommen, und das bei Wöhler für rund 800 Franken erhalten, gibt es Oldtimerfreaks, die sich ihr historisches Velo für vielleicht 2000 Franken herrichten lassen – detailverliebt bis zu den Originalbremshebeln. Nicht selten wirft Geschäftsmann Wöh­ler seine ganze Passion in die Waagschale. Es kann sein, dass er im Netz eine weltweite Suche nach der richtigen Tretkurbel zu einem Colnago-Rahmen aus dem Jahr 1974 startet – und sie vielleicht irgendwo in Lateinamerika findet. «Kriegen wir hin», sagt er.

Mit seinem Customsystem hat Wöhler in der Velo-Vintage-Szene über die Schweiz hinaus ein Alleinstellungsmerkmal: Es komme sogar vor, dass er von ihm präparierte Räder nach Asien verschiffe, weil ein Radfanatiker vom anderen Ende der Welt die richtige Rahmengrösse nur bei ihm in Bern gefunden habe. Die Nachfrage erlaubt es Wöhler, wohl per Anfang 2018 einen Mitarbeiter einzustellen.

Verrückte Community

Überhaupt ist die Velo-Oldtimer-Welt über die internetbasierten sozialen Netzwerke zu einer globalen Community zusammengewachsen, in der die verrücktesten Ideen wirtschaftlichen Boden finden. Der Luzerner Jurist Alex Beeler hat jüngst in Gstaad unter dem Titel Bergkönig das erste Vintage-Radrennen der Schweiz organisiert, an dem Wöhler zahlreiche seiner Räder wiedersah, bewegt von vergifteten Gümmelern in Originalrennkleidern aus dem letzten Jahrhundert.

Es gibt in der Szene Start-ups, die sich der Herstellung historischer Fahrradhandschuhe widmen oder dem originalgetreuen Bezug von Fahrradsätteln. Auch in Wöhlers Manufakturladen kann man sich schrille Businessideen anschauen: Die gebürtige Hamburgerin Judith Frank zum Beispiel stellt unter ihrem Berner Label Stärn.li Kinderkleider und Taschen her und benutzt dazu unter anderem Stoff von ausrangierten Sonnenstoren, die sie sich auf Abbruchplätzen besorgt.

Frank hat verkehrstaugliche Bier-, Wein- und Glacetaschen (logo, für die Boxen der Gelateria di Berna) entwickelt, die voll stylisch auf Wöhlers Retroräder passen. Am besten steckt man sich dazu Schmuck ins Ohr, den Oliva Hernandez für ihr Label Olé designt hat – mit Fahrradmotiv, versteht sich.

Stählerne Begeisterung

Bei aller Leidenschaft: Wöhler geht es, wie er betont, nicht bloss um einen lebenslustigen Retro-Spleen, sondern auch um ernsthafte Ökologie. Seine Vintage-Begeisterung hat viel mit den Stahlrahmen hoch entwickelter Rennräder aus den 70er- und 80er-Jahren zu tun. Heutige superleichte Bikes bestehen meist aus kurzlebigen Verbundstoffen wie Carbon, die energieintensiv hergestellt werden und wenn sie ausgedient haben, Sondermüll sind. Stahlrahmen seien kaum totzukriegen – und wenn, könne man sie einschmelzen und wiederverwenden. «Früher oder später wird uns das schmerzhaft bewusst werden», sagt Wöhler.

Das Problem hat er längst ge­rochen. (Berner Zeitung)