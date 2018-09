«Ohne Geld vom Kanton gibt es keine Linienflüge mehr»

Herr Brechbühl, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie derzeit durch den leeren Flughafenterminal gehen?

Es stimmt mich nachdenklich. Aber das bring uns nicht weiter. Wir können nicht zaubern, aber wir wollen kämpfen. Das sind wir der Bevölkerung und der Wirtschaft schuldig.

Wurden Sie vom Skywork-Grounding überrascht?

Sehr. Wir haben eine Woche vorher noch das regelmässige Gespräch mit dem Verwaltungsrat von Skywork geführt. Da gab es noch keine Anhaltspunkte. Am 29. August um 23 Uhr bekam ich einen Anruf von Flughafendirektor Mathias Gantenbein. Erst um 23.40 Uhr wurde ich dann als Aktionär von Skywork informiert.

«Die Behauptung, wir hätten Skywork zu wenig Unterstützung geboten, trifft nicht zu.»



Wie haben Sie reagiert?

Ich war perplex. Wir haben immer mit gewissen Szenarien rechnen müssen. Aber dass das Grounding jetzt eintritt, ist sehr überraschend.

Auch nach dem vorübergehenden Grounding vom letzten Herbst?

Wir sehen ja nur beschränkt in die Airlines hinein. Die Tatsache, dass Skywork es damals geschafft hatte, erstaunte mich. Das hiess aber auch, dass sie Liquidität und Mittel dafür hat, zumindest den Sommerflugplan zu Ende zu fliegen. Wir dachten, das sei eine nachhaltige Lösung.

Haben Sie sich zu sehr auf Skywork als Homecarrier verlassen?

Nein, es ist üblich, dass man sich für den Homecarrier einsetzt.

Skywork war für Sie aber ein Klumpenrisiko.

Ja, aber was ist die Alternative? Wir sind als Flugplatz eine Plattform, auf der wir selbstverständlich alle möglichen Fluggesellschaften zulassen. Wir ent­wickeln mit ihnen regelmässig Streckennetze. Aber das Potenzial ist beschränkt. Wir haben die Option Homecarrier unterstützt, so lange es sie gab.

Skywork-Chef Martin Inäbnit sagte das Gegenteil.

Also wir haben von Marketingunterstützung über Rabatte und Darlehen bis zu Anzahlungsplänen eigentlich alles gemacht. Wir sind an die Grenze unserer finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten gegangen. Hinzu kommt, dass wir als Vertreter der Wirtschaft und der Aktionäre des Flughafens im Jahr 2014 die Rettung von Skywork ermöglicht haben. Auch ich habe damals eigenes Geld eingeworfen.

Nicht weil ich an eine möglichst grosse Rendite glaubte, sondern weil ich das Produkt Fliegen ab Bern unterstützen wollte. Mit anderen Worten: Die Behauptung, wir hätten zu wenig Unterstützung geboten, trifft nicht zu.

Skywork bemängelte aber stets auch die Verhältnisse am Flughafen und litt etwa unter der Nebelproblematik.

Schauen Sie, es ist anspruchsvoller, ab Regionalflughäfen als ab Landesflughäfen zu fliegen, das liegt in der Natur der Sache. Das ist und bleibt ein Nischengeschäft. Natürlich liegen der Flughafen und die Piste nicht optimal, heute würde man ihn anderswo bauen. Aber mit diesen Rahmenbedingungen müssen alle leben.

Martin Inäbnit kritisierte auch die Berner Mentalität. Verstehen Sie das?

Ich bin auch eher ein ungeduldiger Mensch, mir gehen die Dinge manchmal zu langsam. Aber auch das ist Teil der Rahmenbedingungen. Das Skywork-Team unter Martin Inäbnit hat in den letzten Jahren ohne Zweifel hart gekämpft und auch viel richtig gemacht – gereicht hat es dann doch nicht.

Mir kam Herr Inäbnit manchmal wie ein Lonely Cowboy vor. Er hat für das Gute gekämpft, sah sich von Gegnern umzingelt und schlug deshalb auch gute und gut gemeinte ­Ratschläge in den Wind. Ich persönlich glaube aber, dass es in ­solchen kleinräumigen Verhältnissen nur partnerschaftlich funktioniert.

War nach dem Grounding rasch klar, dass Sie den geplanten Flughafenausbau zum jetzigen Zeitpunkt nicht umsetzten ­können?

Ja. Wir müssen die Liquidität sichern, das ist das Wichtigste. Wir haben Mitarbeiter, müssen Löhne zahlen und dafür sorgen, dass es weitergeht. Zukunftspläne müssen wir hintanstellen.

Können Sie die Verluste durch das Grounding beziffern?

Einerseits schuldet uns Skywork einen Millionenbetrag, den wir abschreiben müssen. Anderseits entgehen uns Einnahmen.

Wie hoch war der Anteil von Skywork an Ihrem Umsatz?

Ob das 40 oder 50 Prozent waren, wird sich auch erst weisen, wenn wir wissen, wie es weitergeht.

In welchen Bereichen werden Sie nun abbauen?

Es trifft alle. Leider müssen wir fünf Entlassungen aussprechen. Glücklicherweise können wir aber fünf weitere Stellen durch natürliche Abgänge auffangen. Und wir werden Kurzarbeit einführen. Das ist eine bedauerliche Entwicklung.

Wie kommen Sie noch zu den Einnahmen?

Das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt noch den Sommerflugplan. Mit Charterflügen wickelten wir übers Wochenende 600 Passagiere ab. Welche Ferienflüge 2019 abgewickelt werden, wissen wir noch nicht, darauf haben wir auch keinen Einfluss. Dazu kommen die anderen Standbeine, die Bundesfliegerei, Geschäftsfliegerei, Kleinaviatik. Aber Tatsache ist: Wir sind in einer schwierigen Situation.

Nun können Sie die vierte Ausbauetappe nicht wie geplant angehen. Schmerzt Sie das?

Das tut weh, weil das ein langfristiges Projekt ist. Aber es ist, wie es ist. In Krisenzeiten muss man Prioritäten setzen. Unser Glück ist, dass wir keine Verträge mit den konkreten Investoren unterzeichnet hatten. Wir haben Interessenten, und wenn die jetzt entscheiden, dass sie investieren wollen, sind sie selbstverständlich willkommen. Aber wir können keine Manpower und Geld für dieses Projekt einsetzen.

«Mir kam Herr Inäbnit manchmal wie ein Lonely Cowboy vor.»



Wie sinnvoll wäre denn der Ausbau in der jetzigen Situation überhaupt noch?

Das ist eine schwierige Frage. Je nachdem, wie es längerfristig weitergeht, braucht es den Ausbau oder auch nicht. Die Frage ist: Können wir eine neue Anbindung an einen Hub, also an ein Drehkreuz, übernehmen oder nicht? Wir haben nun Listen und Kontakte mit möglichen Anbietern. Sie rennen uns nicht die Türen ein. Wir geben uns Zeit bis Ende Jahr. Gerüchteweise habe ich auch gehört, dass es neue Pläne für einen Homecarrier gibt.

Wer steckt dahinter?

Wie gesagt, es ist ein Gerücht, ich kann mich dazu nicht äussern. Aber zentral ist: Besteht das Potenzial für eine Ganzjahres­linie? Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, die ich seit Jahren wiederhole, ist es möglich. Die Verbindung muss zuverlässig, nachhaltig und regelmässig geflogen werden, also mit mindestens zwei Tagesrandverbindungen. Und sie muss mit einem Businessplan von fünf Jahren hinterlegt werden. Dann kann sich ein Geschäftsmann, kann sich ein Tourist darauf verlassen.

Welche Airlines kommen da ­infrage?

Ich möchte keine Namen nennen. Es gibt 20 bis 25 potenzielle Airlines. Manche haben direkt abgewinkt, andere sind interessiert. Wir stellen aber fest, dass die Airlines kein Risiko mehr eingehen wollen. Im Sommer tragen die Reiseveranstalter das Risiko, im Winter waren es bis jetzt die Airlines und der Flughafen, durch Aktienkapitalerhöhungen.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass bis Ende Jahr eine Lösung zustande kommt?

Wir versuchen alles nach Kräften. Aber das Ergebnis ist offen.

Wenn diese Anbindung nicht zustande kommt, käme es zu einem weiteren Abbau?

So ist es. Dann müssen wir unser Geschäftsmodell weiter anpassen. Dann hätten wir verschiedene Herausforderungen. Wir hätten die saisonalen Charterflüge, die den ganzjährigen Bedürfnissen der Bundesfliegerei, der Geschäftsfliegerei und Kleinaviatik gegenüberstehen. Zudem ist offen, wie die uns zusätzlich vom Bund aufgebürdete Flugsicherung finanziert wird. Wenn wir hier keine Lösung finden, kommen Kosten auf uns zu, die wir nicht tragen können.

«Natürlich liegt der Flughafen nicht optimal, heute würde man ihn anderswo bauen.»



Ist Bern einfach zu klein für einen Flugbetrieb?

Nein, aber Bern ist gut an die Landesflughäfen angebunden. Jetzt sind wir noch bei 150 000 Passagieren – diese Zahl wird nun noch halbiert werden. Ein Flughafen dieser Grösse lässt sich nicht wirtschaftlich betreiben. Die Gretchenfrage ist aber: Ist die Anbindung der Hauptstadtregion an einen Hub, etwa München, aus regionalen, touristischen und wirtschaftspolitischen Gründen wichtig? Wenn ja, dann muss die Öffentlichkeit, dann muss der Kanton auch dafür zahlen wollen.

Wie das?

In Form eines Risk-Sharing-Modells. Bei Defiziten würde das Risiko auf alle Beteiligten verteilt, auch auf die öffentliche Hand. Das wird im Ausland gemacht, das wollte auch Lugano machen. Und es wird in anderen Bereichen der Mobilität auch in Bern gemacht, etwa bei der Thunerseeschifffahrt.

Der Kanton betonte bisher stets, dass er nur die Infrastruktur am Flughafen finanziell unterstützt, nicht aber den Flugbetrieb. Das wäre eine Abkehr von diesem Grundsatz.

Ja. Ob er das will, ist nicht an mir zu beurteilen. Aber wir sollten diese Debatte führen. Gehört der Flughafen für gewisse Grund­anbindungen zum Service public? Bei einem Nein wäre die Zeit des Linienverkehrs in Bern vorbei.

Was ist Ihre Antwort?

Ich bin der Meinung, dass wir in der Mobilität mit gleich langen Spiessen fechten sollten. Wenn man die Thunerseeschifffahrt subventioniert und irgendwelche abgelegene Bahnstrecken, reicht es in meinen Augen für eine Flugstrecke. Wir reden hier ja nur von zum Beispiel einer Hub-Anbindung. Aber wenn man das nicht will, ist es ein politischer Entscheid, den wir akzeptieren. Der Konsequenzen muss man sich dann aber bewusst sein.

Was denken Sie, wie sieht der Flughafen in fünf Jahren aus?

Ich kann Ihnen keine Antwort geben. Ich hoffe, dass der Flughafen immer noch für das da ist, wofür er gebaut wurde: Für einen Nischenmarkt in der Regionalfliegerei und ein schönes Produkt, dass nachhaltig und zuverlässig ist.

(Berner Zeitung)