Obergericht lässt umstrittenen Videobeweis zu

Es ist eine eher harmlose Sache, wegen der ein 48-jähriger Berner am Mittwoch vom bernischen Obergericht schuldig gesprochen wurde. Der ehemalige Reitschulaktivist nahm im April 2015 an einer unbewilligten Demonstration in Bern teil, die angesichts der Flüchtlingskrise am Mittelmeer offene Grenzen forderte.