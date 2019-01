Vor dem Weg nach Hause noch kurz in der Stadt vorbeischauen und einkaufen: Der Abendverkauf machts möglich. Er wurde Anfang Neunzigerjahre als Reaktion des Handels auf veränderte Kundenbedürfnisse gesetzlich neu geregelt. Das Problem dabei: Kundenbedürfnisse verändern sich auch weiter. Heute komme kaum noch jemand extra für den Abendverkauf in die Innenstadt, sagte Sven Gubler in Montagsausgabe dieser Zeitung. Der Direktor von Bern City, der Vereinigung der Berner Innenstadtgeschäfte, könnte sich vorstellen, im Gegenzug für längere Öffnungszeiten am Samstag künftig auf den Abendverkauf zu verzichten. Doch was halten die betroffenen Geschäfte davon?