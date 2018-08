Nur das Geld fehlt

Im Keller der Propeller-Bar in der Aarbergergasse fanden sich am Donnerstag rund 20 Interessenten ein, um mehr über den Verein «IG Neue Markthalle» zu erfahren. Euphorisch erklärten die Initianten Jan Mezger, Urs Schaffer und Stephan Rosser ihr Vorhaben: ein rund 2000 Quadratmeter grosser Ort an zentraler Lage mit Marktständen, Gastronomie, Co-Working und Handwerk. «Wir suchen einen Privatinvestor, der nicht primär an Profit denkt», sagte Jan Mezger, der den Verein präsidiert. Vizepräsident ist Stephan Rosser, der für die Migros deren gescheitertes Projekt betreute.

Von den rund 20 Interessenten gründeten die Hälfte den Verein. Eine Aktivmitgliedschaft kostet 350 Franken. «Wir brauchen möglichst viele Mitglieder, so ­bekommen wir Gewicht», sagt Urs Schaffer. Als Nächstes werde eine Crowdfunding-Kampagne gegründet. Eine Absichtserklärung eines Investors wünsche man sich bis Ende Oktober. (cla)