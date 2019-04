Nun ist Ruhe eingekehrt

In der Sozialabteilung arbeiten rund 80 Leute, das ist die Hälfte des gesamten Gemeindepersonals. Ab 2008 schlitterte die Abteilung in eine Krise. Zuerst traten der Abteilungsleiter sowie die Gemeinderätin Annagreth Friedli zurück – wegen «Differenzen mit den Personalverantwortlichen». In der Folge kam es zu einer Kündigungswelle, bei der über die Hälfte aller Sozialarbeitenden abwanderte. Auch Abteilungsleiter kamen und gingen kurz darauf wieder, zum Teil wegen Burnouts.

Weniger Wechsel

Ebenfalls schwierig war die Ostermundiger Behörden- und Verwaltungsreform. Die Abteilungen «Vormundschaft und Justiz», die sich unter anderem um den Kindes- und Erwachsenenschutz kümmerte, sowie «Soziales» wurden zusammengelegt. Jedenfalls auf dem Papier. In der Praxis gab es aber weiterhin «unterschiedliche soziale und betriebliche Kulturen», wie der Gemeinderat festhält. Man arbeitete kaum zusammen, obwohl es bei vielen Klienten Überschneidungspunkte zwischen Sozialhilfe und Kindesschutz gibt.

2016 wurde Daniel Bock Abteilungsleiter. Er startete nochmals einen Versuch, die zwei Abteilungen zusammenzuführen. Diesmal konnten die Mitarbeitenden ein gewichtiges Wort mitreden. So sei es gelungen, die Abteilung wirklich zu vereinen, erklärt Bock. Auch die Fluktuation ist gesunken: In der Ostermundiger Sozialabteilung gibt es pro Jahr nur noch 3 bis 5 Prozent Personalwechsel, im kantonalen Schnitt sind es 10 bis 15 Prozent.

Mehr Gespräche

Wenn es intern gut laufe, nütze das den Klienten, sagt Daniel Bock. Er illustriert dies am Beispiel einer alleinerziehenden Mutter mit Kindern, die in der Schule auffällig geworden sind. Der Schulsozialarbeiter nimmt mit der Mutter Kontakt auf – und setzt sich mit den Vertretern des Kindesschutzes sowie der Sozialhilfe zusammen. «Alle schauen gemeinsam, wie die belastete Familie wieder stabilisiert werden kann. So soll es sein.»