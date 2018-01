Nordring-Kebab mit Happy End

Letzten Sommer schloss der Kebabladen Nordring am Schulweg 2 definitiv. Dies, nachdem die Familie Kürekci, die hinter dem Imbissladen steckt, vom Vermieter die Kündigung, aber auch eine Gnadenfrist erhalten hatte. Jetzt geschäftet sie an neuer Adresse, genauer an der Winkelriedstrasse 42.

Hier befand sich zuvor das Esperanto. Mit Kebab, Pizza und Shishas hatte dieses ein ähnliches Konzept und stand zum Verkauf. «Unseren Namen haben wir aber be­halten, weil er bekannt ist», sagt Dogus Kürekci, Nordring-Geschäftsführer und Sohn der Kürekcis.

Noch fühle es sich komisch an, aber «den Standort finden wir super», so Kürekci. Das Lokal ist täglich geöffnet, und so mancher YB-Fan dürfte nach den Partien im Stade de Suisse auf dem Nachhauseweg hier einkehren. Ins­besondere auch wegen des Biers: Gleich vier Sorten von Egger aus Worb stehen im Sortiment.

Zwei Unfälle

Der 26-jährige Kürekci muss das Wirtepatent nachholen, da das Lokal mehr als dreissig Plätze hat. «In der Lorraine hatten wir alles im Blickfeld. Jetzt sind es drei Räume mit insgesamt un­gefähr fünfzig Plätzen», sagt Dogus Kürekci. Deshalb überlegt sich die Familie, Mitarbeiter anzustellen. Alle würden nach der gut besuchten Einweihung von vergangenem Samstag auf dem Zahnfleisch laufen.

Nicht nur wegen der Neuer­öffnung: Kürekci junior verletzte sich bei einem Autounfall leicht am linken Arm. Kürekci senior hatte einen Arbeitsunfall und musste eine Handoperation über sich ergehen lassen. Die ganze Arbeitslast blieb somit an Cicek, der Mutter, hängen. «Es war für alle etwas viel, aber jetzt wird es ruhiger», ist sich der Sohn sicher.

Gnadenfrist und Gerüche

Rückblick: Vor zwölf Jahren übernahm die Familie Kürekci das Lokal am Schulweg 2. Der Vermieter Franz Meier von der Casa GU AG hatte eigentlich eine Bäckerei im Haus geplant, aber die Kürekcis funktionierten es in eine Pizzeria mit Kebaban­gebot um. Ohne Einverständnis des Vermieters.

Wegen einer Gebäudesanierung bekamen Wohngemeinschaften und eben auch die Kürekcis die Kündigung. Dies sorgte für Aufruhr: Einerseits setzten sich der Quartierverein und die Bewohner mit einer Petition für die Kürekcis ein, andererseits wurde das Lokal von Gentrifizierungsgegnern verwüstet.

Die Idee, im Gebäude eine Bäckerei zu haben, wird nun wahr: Mitte Januar eröffnet die Bäckerei Bohnenblust hier eine zweite Filiale.

Nordring-Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8 bis 0.30 Uhr, Sonntag 10 bis 23 Uhr. (Berner Zeitung)