Noch nicht zehnjährig und schon ein Sanierungsfall

Riss neben Riss neben Riss. Dazu eine abgebrochene Ecke. Sowie erste Flicken, an deren Unterkante bereits wieder das Wasser herausdrückt – die Spuren des vor sich hin rostenden Armierungseisens zeigen nur zu deutlich, wo es durchrinnt.

Von Pfusch will Martin Bürgi trotzdem nicht reden. Als Prä­sident der örtlichen Burgergemeinde steht er auch dem Verein vor, der für den Aussichtsturm auf der Kreuzhöhe in Lyss verantwortlich ist. Weit geht von hier aus der Blick über die Tannenwipfel hinweg zum Jura auf der einen sowie zum Hügelzug des Frienisbergs und zu den Alpen auf der anderen Seite. Wenn da nur nicht der Blick zu Boden wäre, der das Erlebnis nachhaltig trübt: Unübersehbar nagt der Zahn der Zeit an den vier Fundamenten aus Beton.

Wie das sein kann, wo das Bauwerk noch nicht einmal zehn Jahre auf dem Buckel hat?

«Die Stabilität des Turms und die Sicherheit der Besucher sind nicht infrage gestellt.» Martin Bürgi streicht es mit Nachdruck hervor. Schönreden will er die ­Sache aber nicht, obwohl er die Schäden zumindest für den Moment als nur «optisches Problem» darstellt: Die vier Betonfundamente seien lediglich der Witterungsschutz für die vier Anker, auf denen die Stützen des Turms ruhten, führt er aus. Seine Festigkeit verdanke das Bauwerk dagegen den vier Ankern. Sie reichten im Boden bis hinab in eine Tiefe von 30 Metern.

Wasser drang ein

Allerdings hängen wohl genau damit die Schäden zusammen. Martin Bürgi erinnert daran, dass der Turm trotz dieser Verankerung nicht einfach starr in der Landschaft steht, sondern sich je nach Windstärke auch leicht bewegen kann. Dafür habe man seinerzeit am Übergang zum festen Boden eine Kittfuge angebracht. Diese allerdings sei nicht ganz so elastisch gewesen wie erhofft und habe die Bewegungen nicht vollständig abfedern können.

In der Folge bildeten sich die Risse, in den Beton drang Wasser ein – und entwickelte seine bekannte Sprengkraft, sobald es bei winterlichen Temperaturen von unter null gefror.

«Die Stabilität des Turms ist nicht infrage gestellt.»Martin Bürgi

Eine neue Fuge, die bei Druck mehr nachgeben kann, soll das Problem nun lösen. Gleichzeitig werde man, blickt Martin Bürgi voraus, das angerostete Eisen so weit nötig freilegen und behandeln sowie anschliessend den Beton sanieren, «wie man es von den Brücken kennt». Kurz: «Nach Abschluss der Arbeiten wird man nichts mehr sehen», verspricht der Präsident.

Firma beteiligt sich

Über die Bühne gehen sollen die Arbeiten bis im Sommer, «wenn es wärmer wird, fangen wir an», stellt Martin Bürgi in Aussicht. Die Kosten von geschätzten 10 000 Franken werden vom Verein getragen, der sich aus Mit­gliederbeiträgen und Spenden finanziert. Einen Teil wird zudem das Unternehmen übernehmen, das die Arbeiten seinerzeit aus­geführt hat. Es kommt auch jetzt wieder zum Zug.

Noch steht der Verteilschlüssel nicht fest, aber: «Wir werden uns auf alle Fälle finden», zeigt sich der Präsident überzeugt. «Einvernehmlich.» (Berner Zeitung)