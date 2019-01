In den beiden Räumen im ersten Stock des Spitals Aarberg riecht es nach Farbe. Die Böden sind neu, Decken und Wände sind frisch gestrichen, Behandlungsstühle und Dialysegeräte sind teilweise noch in Plastik verpackt. Früher war dies der Aufwachraum, nebenan befindet sich der ehemalige Operationssaal. Durch die Gesamtsanierung des Landspitals und den Anbau des neuen OP-Trakts in den letzten Jahren wurden diese Räumlichkeiten frei. «Wir können sie nun ohne grossen Aufwand ideal für das neue Dialysezentrum nutzen», sagt Danny Wey, Spitalleiter ad interim.