Niemand hörte zu, da drohte er mit einer Bombe

Am 1. August vor zwei Jahren erlebten die Gäste des Café Fédéral beim Bundesplatz in Bern einen gehörigen Schrecken. Ein Mann betrat kurz nach 21 Uhr das Restaurant, zog eine Waffe und fuchtelte damit in der Luft herum. Auch richtete er die Waffe auf Leute und schrie «Hände hoch». Der Mann warf seinen Rucksack zu Boden und orientierte die Anwesenden darüber, dass sich darin eine Bombe befände, welche in 30 Sekunden explodieren würde. Anschliessend rannte der Mann ins Freie.