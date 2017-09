Niemand fürchtet sich vor dem Wolf

«Von dort unten ist er gekommen, überquerte die Längenbergstrasse und ging in Richtung unseres Hauses», erzählt Peter Staub, Landwirt und Gemeinderat in Zimmerwald und zeigt die Wiese, auf der er in der Nacht auf Donnerstag einen Wolf gesehen hat. Nach einer Veranstaltung war er mit seiner Ehefrau im Auto unterwegs nach Hause.

«In diesem Moment ist ein Wolf durch die Wiese getrabt.»Peter Staub, Landwirt und Gemeinderat

«Dann sah ich, dass das Feld unterhalb der Strasse mit Scheinwerfern beleuchtet war und hielt an. In diesem Moment ist ein Wolf durch die Wiese getrabt.» Locker, in eher gemütlichem Tempo lief er, bis die kantonale Wildhut einen Warnschuss abgab. Da sei er schneller geworden. Das Ehepaar hat den Wolf fasziniert be­obachtet. «In diesem Moment dachte ich überhaupt nicht daran, mit dem Handy ein Foto zu machen», sagt Judith Staub. Jetzt ist die Wiese leer.

Ruhig grasen in der Hofstatt unter Staubs Haus ein Pferd und drei Esel. Um ihre Tiere haben sich die beiden nicht gesorgt: In der Nacht, als der Wolf ums Haus spazierte, waren die Mutterkühe mit ihren Kälbern auf der Weide. Weiter oben, näher beim Haus, halten Staubs einige Schafe.» Alle seien mit einem Elektrozaun ­geschützt gewesen. «Da kann eigentlich nichts passieren», sagt Peter Staub, der wegen eines einzelnen Wolfes, der sicher schon weitergezogen ist, nicht in Panik verfallen will.

Auf Reviersuche?

Ebenfalls zufällig vor Ort hat auch Jasmin Kiener in jener Nacht den Wolf beobachtet. Umringt von spielenden Kindern, steht die Lehrerin auf dem Pausenplatz des Schulhauses Wald. Sie glaubt, bei diesem Wolf handle es sich um ein junges Tier, das möglicherweise auf der Suche nach einem eigenen Revier sei.

Fast verspielt habe er sich vorwärtsbewegt. «Er machte sogar ein paar Hüpfer und wirkte absolut nicht aggressiv», sagt Kiener, die die 3. und 4. Klasse an der Schule Wald unterrichtet. Das Schulhaus liegt etwas abgelegen oberhalb des Dorfes in Waldnähe.

Deshalb glaubt Jasmin Kiener, dass Vorsicht angebracht sei. «Ich habe die Wildhut angefragt, ob sie die Kinder informieren würde, wie man sich verhalten soll, wenn man einem Wolf begegnet.» Schon am nächsten Morgen habe Wildhüter Thomas Schwarzenbach die Schule besucht und mit den Kindern gesprochen (siehe Kasten).

Eltern haben sich bei Kiener nicht gemeldet. «Und auch die Kinder haben offenbar keine Angst. Sie sind aber am Tier interessiert und machen sich eher Sorgen, dass dem Wolf etwas passieren könnte», erklärt Jasmin Kiener, während sich einige Kinder um sie herum scharen und zuhören. «Man weiss ja, dass Wölfe in einer Nacht locker 80 Kilometer und mehr zurücklegen.» Deshalb glaube sie, dass das Tier längst nicht mehr in Zimmerwald sei.

Balkontüre bleibt zu

Den Wolf selber nicht gesehen hat Caspar Bieler aus Zimmerwald. Wie Staub war der Lehrer und Gründer des FC Lenin in der Nacht auf Donnerstag im Auto auf dem Nachhauseweg. Da habe er im Radio gehört, dass in Zimmerwald ein Wolf gesichtet worden sei.

«Da wurde ich schon etwas hellhörig», sagt Bieler, der etwas abseits des Dorfes wohnt und bei dem ab und zu Füchse auf der Terrasse oder fremde Katzen im Wohnzimmer sitzen. Er habe sich gefragt, ob er damit rechnen müsse, dass bei ihm zu Hause demnächst ein Wolf auftauche. «Oder gar ein Bär», sagt er lachend. Jedenfalls habe er in dieser Nacht vorsichtshalber die Balkontüre zugelassen. «Man weiss ja nie», sagt Bieler.

Noch nie etwas passiert

Die Wolfsgeschichte sorglos zur Kenntnis genommen hat auch ein alter Mann, der gestern im Dorf Abfall zu den Containern brachte. Er habe davon gehört, sagt der Senior, der seinen Namen nicht in der Zeitung sehen will: «Wölfe gibt es derzeit doch überall. Das war schon immer so. Sie kommen und gehen. So etwas muss man wirklich nicht aufbauschen», sagt der Mann und geht.

Das hören zwei Handwerker, die beim Dorfladen eben Kaffee trinken. Sie sind auch dieser Meinung und finden achselzuckend, Wölfe seien doch mittlerweile überall unterwegs, das sei nichts Besonderes. Und einem Menschen sei ja bis jetzt noch nie etwas passiert.

Solche Äusserungen von «Wolfsfreunden», wie er sie nennt, ärgern wiederum einen Landwirt, der in einem Weiler ausserhalb von Zimmerwald lebt und jedes Jahr auf einer Alp ­Schafe und Rinder sömmert. «Auch diesen Sommer wurden wieder Schafe gerissen», erklärt er und fügt an: «Gäbe es hier keine Wölfe, hätten wir ein Problem weniger.»

Spurlos verschwunden

Eine Frau spaziert mit ihrem Labrador am Schulhaus vorbei in Richtung Dorf. Sie hat auch vom Wolf gehört, fürchtet sich aber nicht. Ebenso wenig ein Vater, der sein Kind mit dem Auto zur Schule gefahren hat. «Nicht etwa wegen des Wolfs», wie er betont.

Seit der Nacht auf Donnerstag hat in Zimmerwald niemand mehr einen Wolf gesehen. Im Dorf ist es ruhig. Menschen, Hunde und Katzen spazieren durch das Dorf, Kühe weiden, und die beiden Enten beim Feuerweiher dösen und öffnen ab und zu gerade mal ein Auge. Sie befinden sich aber in Sicherheit. Um eine zu ­erwischen, müsste der Wolf schwimmen. (Berner Zeitung)