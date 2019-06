Nidau ergreift Massnahmen gegen Radikalisierung

Aus dem Bericht leitet die Gemeinde nun diverse Massnahmen ab, namentlich in den Bereichen Sensibilisierung und Prävention, wie die Stadtbehörden am Mittwoch mitteilten. Der Bund unterstützt solche Massnahmen im Rahmen eines Impulsprogrammes finanziell. Nidau hat ein entsprechendes Finanzierungsgesuch beim Bund eingereicht.

Aus dem Bericht geht hervor, dass es keine Hinweise auf schwerwiegende Fälle wie jenen von Abu Ramadan gab. Dennoch: «Es gibt einzelne Personen oder Vorfälle, die Aufmerksamkeit verlangen», ist in dem Bericht ebenfalls zu lesen. Zudem rechne Nidau mit einzelnen Dschihad-Rückkehrenden.

Ein mögliches Risiko geht gemäss Bericht aber «eher von Jugendlichen aus schwierigen Familienverhältnissen und ohne Perspektive aus». In Familien mit Migrationshintergrund spielten Konflikte in den Herkunftsländern eine wichtige Rolle. Diese Konflikte würden dann von den Kindern teilweise auch in die Schule getragen.

Bestehende Initiativen verstärken

In der Stadt wird bereits heute auf eine bessere Integration und die Verhinderung von Extremismus hingearbeitet – mit einer Palette an Massnahmen und Einrichtungen. Die nun vorgeschlagenen Massnahmen sollen vor allem bestehende Lücken auffüllen.

Nidau plant unter anderem eine breite Sensibilisierung von Fach- und Schlüsselpersonen für Gewaltprävention und Radikalisierungsprozesse. Die Stadt sei klein und könne so Strategien entwickeln, die auf einem persönlichen Austausch basierten, heisst es im Bericht.

So besteht in der Region etwa der Beratungs-Verein Tasamouh. Dieser führte im vergangenen Jahr 70 Beratungen durch und leiste über 1000 Stunden Begleitung von Jugendlichen und Familien. Der Verein soll im Rahmen des Impulsprogramms finanziell unterstützt werden.

Weiter möchte Nidau Begegnungsanlässe im Weidteilequartier fördern und damit den Austausch zwischen den Nachbarn. Auch interreligiöse Begegnungen sollen gefördert werden.