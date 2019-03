Das inklusive Kulturhaus ist seit fünf Jahren zu einem grossen Teil selbsttragend, was nur durch das idealistische Engagement des Betreiberkollektivs möglich ist. Seit letztem Jahr fordert die Heitere Fahne mit Vehemenz mehr Geld – mit mässigem Erfolg. «Die Frage um das liebe Geld ist noch nicht gelöst», sagt Bucher. Das Angebot und die Mitwirkungsmöglichkeiten in der Heitere Fahne richten sich explizit auch an Menschen mit Behinderungen, sie bewegt sich seit jeher an der Schnittstelle zwischen sozialem und kulturellem Engagement. Doch bislang wird das soziale Angebot von der Gemeinde nicht finanziell unterstützt. Seit letztem Jahr erhält die Heitere Fahne zwar 35'000 statt 15'000 Franken pro Jahr für das Kulturprogramm, dafür kann sie keine zusätzlichen Gelder für Gastspiele mehr anfragen.

Annemarie Berlinger (links) merkte: Nicht alles, was der Kulturhof macht, ist auch Kultur. Rahel Bucher und ihre Heitere Fahne versteht unter «soziokulturell» etwas anderes. Fotos: PD

Zusätzlicher Vertrag

«Der Verein Kulturhof Schloss Köniz erhält in Zukunft nicht wesentlich mehr Geld», betont Annemarie Berlinger (SP). Sie ist als Gemeindepräsidentin zuständig für die Kultur in Köniz. Für die Kultur soll der Kulturhof künftig jährlich 190'000 Franken bekommen, davon 91200 von der Gemeinde Köniz, 76'000 vom Kanton Bern und 22'800 von der Regionalkonferenz Bern-Mittelland. Dieser Leistungsvertrag gilt für die Jahre 2020 bis 2023.

Dazu kommt ein bilateraler Vertrag über 110'000 Franken zwischen der Gemeinde und dem Kulturhof – der neu eben Leistungen im soziokulturellen Bereich beinhaltet. Bisher wurden mit einem ähnlich hohen Betrag IT-Leistungen und die Miete finanziert. Insgesamt unterstützt die Gemeinde Köniz die Institution mit 201'200 Franken pro Jahr (bisher 196'140 Franken). Es bleibt also mehr oder weniger alles beim Alten.

Buchhalterischer Trick?

Handelt es sich bei diesen 110'000 Franken also einfach um einen buchhalterischen Trick? «Als wir die alten Verträge evaluiert haben, haben wir gemerkt, dass viele Anlässe nicht dem Kulturfördergesetz entsprechen und somit vom Kanton nicht subventioniert werden», sagt Berlinger. So veranstaltet der Kulturhof regelmässig Public Viewings bei Sportanlässen oder Tanzabende. Veranstaltungen, die nach kantonalem Gesetz nicht Kulturanlässe sind – doch der Gemeinde sind sie wichtig als Treffpunkte für die Einwohner.

«Vom Programm her soll sich nichts ändern», sagt Berlinger, «der Verein, der den Kulturhof betreibt, hat uns auch nichts in dieser Richtung signalisiert.» Und sie rühmt die Arbeit, die der Kulturhof mache, als «gut und wichtig». In Konkurrenz zu anderen Angeboten wie der Heitere Fahne sieht sie die Unterstützung nicht. «Das Schloss ist unser historisches Zentrum, da haben wir als Gemeinde ein anderes Interesse, den Ort zu beleben, als an der Heitere Fahne, die privat betrieben wird.» Und ausserdem: Auch die Villa Bernau, die ebenfalls der Gemeinde gehört, wird für soziokulturelle Leistungen unterstützt. Sie dient vor allem als Quartiertreffpunkt in Wabern und erhält 145'000 Franken im Jahr.

Also sieht es für das Privatprojekt Heitere Fahne eher düster aus. Rahel Bucher bleibt defensiv und findet es «schön, dass die Gemeinde den sozialen Aspekt ins Kulturverständnis aufnehmen will».