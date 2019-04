Neuling schnappt APG die Plakate weg

Die grosse Verliererin ist die Allgemeinde Plakatgesellschaft AG (APG). Bis Ende Jahr bewirtschaftet die langjährige Konzessionärin noch 730 der 940 städtischen Plakatstellen. Doch bei der Neuauschreibung konnte sie sich bei keiner der Vergaben gegen die Mitbewerberinnen durchsetzen.

Für die APG, mit einem schweizweiten Marktanteil von rund 65 Prozent die Branchenleaderin, ist dies nicht die erste Niederlage gegen die beiden Konkurrenten in deutschweizer Städten: Neo Advertising und Clear Channel haben ihr in den letzten Jahren zahlreiche Flächen abgejagt – etwa mit den Zürcher Verkehrsbetrieben und in den Städten Zürich, Genf, Luzern und Winterthur.