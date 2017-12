Neujahrsglockenkonzert am Münster

Das Geläut am ersten Tag des Jahres hat Tradition. Es findet bereits zum elften Mal statt. Münstersigrist Felix Gerber ist der Glöckner, komponiert wurde das Stück «Und aus dem Feuer gingen Blitze» von Münsterorganist Daniel Glaus. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem vom Knallkörpergedonner verdeckten Silvestergeläut eine besinnliche Glockenkomposition hinzuzufügen.

Das Komponieren für Glocken ist für ihn immer wieder eine Herausforderung. «Wie klingt ,Feuer' in der Glockensprache? Wie kann ich ,Blitze' darstellen mit den trägen Glocken, die zwischen 5 und 20 Sekunden Einschwingzeit benötigen, bis sie überhaupt klingen, und die nach dem Ausschalten noch zwischen 17 und 26 Sekunden nachschlagen?»

Glaus muss noch weitere Faktoren beachten. Die Glocken werden durch elektrische Motoren angesteuert, die je nach Lufttemperatur und -Feuchtigkeit anders reagieren. Sie dürfen nicht überbeansprucht werden, sonst werden sie automatisch durch Sicherungen ausgeschaltet.

Dazu kommt eine inhaltliche Vorgabe: Jede Glocke hat ihren Namen, ihre Bedeutung und ihre Geschichte, die sie beim Läuten in die Welt hinausträgt. «Als Komponist muss ich die Münsterglocken à fond kennen wie bei anderen Kompositionen zum Beispiel die Klarinette, die Posaune oder die Harfe.»

Eine Viertelstunde dauert das Neujahrsgeläut, das am besten vom Münsterplatz oder von der Münsterplattform aus zu hören ist. In den letzten Jahren liessen sich bis zu 5000 Menschen in den Bann der Münsterglocken ziehen.

Aus- und Einläuten

Natürlich ertönen die Glocken auch schon zum Jahreswechsel. An Silvester von 23.45 Uhr bis Mitternacht wird das alte Jahr mit den drei tontiefen Glocken ausgeläutet.

Die zwölf Glockenschläge um Mitternacht führt die Turmwartin Marie-Therese Lauper mit dem einzigen vorhandenen Schlaghammer von Hand mit der Burgerglocke aus. Danach wird das neue Jahr mit einem Vollgeläut bis 0.15 Uhr eingeläutet. (mb/sda)