Neujahrsempfang führt zu Verkehrsbeschränkungen

Gesperrt sind von 13 bis 18.30 Uhr die Bundesgasse zwischen Schwanengasse und Bundesplatz sowie die Amthaus- und die Kochergasse. Weiter sind die Postgasse und der Rathausplatz zwischen 14.30 und 15.30 Uhr gesperrt. Der Münsterplatz ist von 15.30 bis 16.30 Uhr nicht zugänglich, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

Am Neujahrsempfang begrüsst der Bundespräsident im Parlamentsgebäude die kantonalen und städtischen Behörden sowie das Diplomatische Corps. Der Anlass findet in der Regel in der zweiten Januarwoche statt, dieses Jahr für einmal erst in der dritten.

Für traditionsbewusste Stadtberner hat das einen Vorteil. Denn eine ungeschriebene Regel in der Bundesstadt besagt, dass man sich so lange «äs guets Nöis» wünschen darf, bis der Neujahrsempfang über die Bühne gegangen ist. (mb/sda)