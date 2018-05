Neues Schiff auf Jungfernfahrt ohne Gäste

Das neue Schiff auf dem Bielersee heisst «MS Engelberg». Die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft (BSG) würdigt damit das Benediktinerkloster Engelberg, das neuerdings wieder im Besitz des Rebguts Engelberg am Bielersee ist.

Auf die Schiffstaufe folgte am Dienstagnachmittag die Jungfernfahrt - allerdings ohne Gäste. Denn der Bau des Innenraums hat sich verzögert, das Schiff kann erst Anfang Juli fahrplanmässig in See stechen. Die rund 100 Gäste an der Schiffstaufe begleiteten die Jungfernfahrt daher auf zwei anderen Schiffen.

Das Benediktinerkloster Engelberg war von 1235 bis 1433 Eigentümerin eines Rebguts am Bielersee. Nach dessen Verkauf blieb der Name «Engelberg» für das Rebgut bis heute erhalten. Vor einem Jahr konnte die Engelberger Klostergemeinschaft einen knapp drei Hektaren grossen Teil des einstigen Rebguts wieder erwerben.

Das «MS Engelberg» ist das neunte Schiff der BSG. Der 60-Plätzer wurde in Linz gebaut und soll dafür sorgen, dass die St. Petersinsel und die Seegemeinden künftig besser erschlossen sind.

Nebst den Kursfahrten soll das 30 Meter lange Schiff auch für Themen- und Sonderfahrten eingesetzt werden. An den Beschaffungskosten von 4,4 Millionen Franken beteiligt sich der Kanton Bern mit 2,95 Millionen Franken. (mb/sda)