Neuer Versuch für das Biolädeli

Damit verlor das Dorf ein Angebot, das sich über 30 Jahre etabliert hatte – zwar immer an einem anderen Ort und unter anderer Leitung, aber stets gab es einen Laden, der auf Bioprodukte spezialisiert war. «Seit der Bergbach zu ist, fehlt einfach etwas», sagt Marianne Haeni, eine langjährige Kundin des Fachgeschäfts.

Statt dem Vergangenen nachzutrauern, entschied sich Haeni, das Problem selbst in die Hand zu nehmen und einen neuen Bioladen auf die Beine zu stellen. Die 61-Jährige betreibt zusammen mit ihrem Mann einen Demeter-Betrieb in Guggisberg und kennt sich mit der Produktion von Bionahrungsmitteln aus. Wie man einen Laden führt und was es dafür braucht – damit musste sie sich erst auseinandersetzen.

In einem ersten Schritt suchte sie deshalb das Gespräch mit Ladenbesitzern aus verschiedenen Ortschaften. Parallel dazu begab sie sich aktiv auf die Suche nach einem Lokal. Einen Standort kann sie zwar noch nicht definitiv nennen, aber: «Die Verhandlungen laufen gut.»

An Kunden fehle es nicht

In einem zweiten Schritt holte Marianne Haeni die Bevölkerung mit an Bord: Im August und im September organisierte sie öffentliche Informationsanlässe und stellte ihr Projekt vor. Die Begeisterung war gross: Besonders gut kam an, dass der Laden genossenschaftlich geführt werden soll. Und schnell war Haeni nicht mehr alleine.

Die Genossenschaft soll dafür sorgen, dass das Geschäft finanziell abgesichert ist. Für einen einmaligen Mindestbetrag von 100 Franken kann man Mitglied werden. «Den Genossenschaftlern geht es nicht darum, einen Vorteil zu erhalten», betont Marianne Haeni, «sondern darum, sich solidarisch zu engagieren und den Laden gemeinsam zu tragen.»