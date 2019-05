Neuer Standort für Jugendclub auf der Grossen Schanze

Seit mehreren Jahren wurde ein Jugendclub an der Predigergasse 12 geplant. Diese Pläne hat die Stadt Bern nun aufgegeben. Der Berner Gemeinderat hat einen alternativen Standort auf der Grossen Schanze gefunden, wie er in einer Mitteilung am Donnerstag schreibt. Der Club soll unter Absprache mit dem Verein Tankere im aktuellen «Passion Club» verwirklicht werden. Der Mietvertrag zwischen dem «Passion Club» und der Grossen Schanze läuft im September 2020 aus. Es wird eine möglichst umgehende Übernahme angestrebt, ein fixer Eröffnungstermin steht jedoch noch nicht fest.