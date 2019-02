Der Plan bringt Vorteile für Zugpendler und Passanten. Statt in ein schwarzes Loch hinabzusteigen, verschwinden sie künftig ebenerdig in ein geräumiges Gewölbe – so gehts zügiger zu den Zügen. Mit dem neuen Outfit könnte der Bahnhof Bern gar zur repräsentablen Empfangshalle der Hauptstadt werden.

Wyss schränkt mit ihrem Vorhaben den bereits abnehmenden Autoverkehr rund um den Bahnhof massiv ein, was zwangsläufig zu Umwegverkehr führen wird. Wie das Gewerbe mit der neuen Ausgangslage rund um den Bahnhof umgehen soll, lässt die Verkehrsdirektorin offen. Unter die Räder kommt auch die Länggasse. Die Verbote werden in Berns Vorzeigequartier zu Mehrverkehr führen, die Wohnqualität wird sinken. Der neue Verkehrsstrom soll zwar mit Einfahrverboten und Dosierung reduziert werden, verhindern aber lässt er sich nicht. Das Problem wird nordwärts verschoben.

Noch ist es nur ein Plan. Das letzte Wort hat das Volk in zwei bis drei Jahren. Jetzt braucht es Lösungen, die das Gewerbe nicht einschränken und keine Umwege verursachen. Und dann viel Überzeugungsarbeit.