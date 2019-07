Neue Rampendosieranlage für weniger Stau

Im Rahmen der Gesamterneuerung der A6 zwischen Rubigen und Spiez wurden darum bereits verschiedene staumildernde Massnahmen umgesetzt – etwa eine Anlage zur Geschwindigkeitsharmonisierung und Gefahrenwarnung. Dieses System erkennt frühzeitig, wenn sich Staus bilden könnten und reduziert die Höchstgeschwindigkeit entsprechend.

Für den Autobahnanschluss in Rubigen braucht es allerdings mehr. Darum wird am 5. August, vorerst als Test, eine neue Rampendosieranlage in Betrieb genommen. Mittels Ampel und kurzen Wartezeiten lässt diese den Verkehr besser einfädeln. Bei einem positiven Testbetrieb wird die Anlage im Herbst definitiv in Betrieb genommen.