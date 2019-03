Mit einer Initiative will die Gruppe um Käsermann dies stoppen. Am kommenden Freitag beginnen sie am Rand der nächsten Klimademo Unterschriften zu sammeln, am Samstag organisieren sie ein «Kick-off-Fest», und bereits zwei Wochen später wollen sie die notwendigen 5000 Unterschriften beisammenhaben.

«Wir sind inzwischen ein grosses Netz von Leuten, die ganze Stapel von Initiativbögen bestellt haben.» Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren scheiterte eine Gruppe, die für kulturelle Nutzungen auf dem Areal ein zehnjähriges Moratorium herausholen wollte, bereits beim Sammeln von genügend gültiger Unterschriften.

Stadt entscheidet später

Die neue Initiative krankt noch mehr als die damalige daran, dass sie eigentlich viel zu spät auf das Thema anspringt: Inzwischen verfügen die Baurechtsnehmer nicht nur über Verträge, sie haben auch bereits beträchtliche Investitionen in die Projektentwicklung getätigt.

Dennoch lässt Stadtschreiber Jürg Wichtermann offen, ob die Initiative für gültig erklärt werden könnte. Vor dem Start einer Initiative prüfe die Stadt bloss die Formalien, etwa ob alle notwendigen Angaben auf den Sammelbögen stünden.

«Erst wenn die Initiative mit genügend gültigen Unterschriften eingereicht wird, entscheidet der Gemeinderat über deren Gültigkeit», erklärt Wichtermann. Dazu, dass die Stadt bei einem Projektstopp des Vertragsbruchs bezichtigt und wohl mit hohen Schadenersatzforderungen eingedeckt würde, äussert er sich nicht.

Käsermann und seinen Leuten ist dies egal. Ihr Argument: «Weil im Büchlein zur Abstimmung im November 2015 von einem ungenutzten Areal die Rede war, auf dem nichts abgerissen werden müsse, basiert der damalige Volksentscheid auf einer Lüge», sagt Käsermann.