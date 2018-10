Neue Ghüder-Regel stinkt Berner Gemeinden

Reisebüros. Bankfilialen. Kioske. Apotheken. Restaurants. In all diesen Unternehmen fällt wie bei Privathaushalten Abfall an. Das können alte Prospekte sein, verbrauchtes Büromaterial, Verpackungen oder auch einfach leere Joghurtbecher, die Mitarbeiter nach dem Znüni in den Büromülleimer werfen. Für die Entsorgung solcher haushaltsähnlichen Gewerbeabfälle waren in der Schweiz bisher meist die Gemeinden zuständig.

Bald wird sich das jedoch ändern. Ab 2019 gilt eine neue Bestimmung, durch welche die Kommunen ihr bisheriges Entsorgungsmonopol teilweise verlieren. Das heisst: Sie dürfen auf ihren Entsorgungstouren künftig von grösseren Firmen keine Abfälle mehr mitnehmen. Konkret: Hat ein Unternehmen schweizweit 250 oder mehr Vollzeitstellen, so muss die Gemeinde dessen Ghüder neu privaten Entsorgungsfirmen überlassen.

Weniger Geld für Gemeinden

Was zunächst schwer nachvollziehbar scheinen mag, hat durchaus seinen Sinn und Zweck. So haben etwa Detailhandelsriesen wie Migros oder Coop – ausgestattet mit einem professionellen Logistiksystem – in der Vergangenheit ihre Abfälle ohnehin schon selber entsorgt. Die Abfallgrundgebühr bei der Gemeinde verrichten solche Grossunternehmen teilweise aber trotzdem, obwohl sie den Dienst effektiv gar nicht in Anspruch nehmen.

Sie können sich die Grundgebühren künftig sparen. Von der Liberalisierung des Marktes profitieren dürften aber vor allem private Entsorgungsfirmen. Ihnen bringt die neue Regelung – zustande gekommen durch politische Vorstösse (siehe Box) – potenzielle neue Kunden.

An den neuen Regeln haben logischerweise nicht alle ihre Freude, allen voran die Gemeinden nicht. Sie verlieren Aufträge und somit Gebühreneinnahmen. In Köniz etwa fallen künftig 100 Unternehmen weg. «Den Gebührenausfall schätzen wir auf rund 100'000 Franken pro Jahr», sagt Gemeinderat Hansueli Pestalozzi (Grüne). Die Ausfälle seien zwar verkraftbar und eine Gebührenerhöhung deswegen noch nicht nötig. «Ökologisch ist die neue Regelung aber absurd.»

Firmen müssen handeln

Pestalozzis Kritik kommt nicht von ungefähr, denn während die neue Regelung bei Grossisten Sinn machen mag, scheint sie in anderen Fällen unverhältnismässig. Ein Beispiel sind Kioske. Sie gelten wegen ihrer Zugehörigkeit zum Valora-Konzern als Grossunternehmen mit über 250 Vollzeitstellen.

Im Einzelfall handelt es sich aber meist um Einmannbetriebe. Sie stellen in Köniz laut Gemeinde pro Woche knapp einen Ghüdersack raus. Genau diese Kioske müssen sich ab dem neuen Jahr nun selber organisieren oder für den einen Sack einen privaten Entsorgungsdienst beauftragen.

Ähnlich geringe Abfallmengen produziert etwa die Valiant-Bank in Köniz – auch ein Betrieb, den die Gemeinde Köniz auf ihrer Entsorgungstour bald aussparen muss. Bei der 10-Personen-Filiale ist die Rede von einem 110-Liter-Sack pro Woche, vor allem bestehend aus Take-away-Boxen.

Bei der Apotheke Amavita, die etwa leere Medikamentenverpackungen entsorgt, sind es mit rund drei 110-Liter-Säcken etwas mehr. Angesprochen auf die neue Regelung, reagieren die Filialen mit Unverständnis.

«Ökologischer Blödsinn»

Für mehr als nur Kopfschütteln sorgt die Änderung bei Hansueli Pestalozzi. «Dass nun zusätzliche Entsorgungsfirmen durch Köniz fahren sollen, ist ökologischer Blödsinn», sagt er. Die Umwelt sei aber nur eines der Argumente. «Für viele Firmen dürfte es auch aufwendig und teuer sein, eine eigene Entsorgung zu organisieren.» Wie sie dies bewerkstelligen werden, scheint derzeit vielerorts noch offen zu sein.

Die Nachfragen dieser Zeitung bei mehreren betroffenen Firmen zeigen: Einige wissen offenbar noch gar nicht so recht, dass sie bald nicht mehr dem Entsorgungsmonopol der Gemeinde unterstellt sind. «Wir haben die Informationen rund um die Abfallverordnung noch nicht erhalten», schreibt etwa die Galenica-Gruppe, zu der unter anderem die Amavita-Apotheken gehören.

Anderen ist die Änderung zwar bekannt, sie wissen aber immer noch nicht, wie es in ein paar Monaten weitergehen soll. «Wir müssen unsere Abfallentsorgung an den einzelnen Standorten neu organisieren und bei kleineren und mittleren Niederlassungen noch Lösungen finden», heisst es etwa bei der Berner Kantonalbank.

Die Gemeinde Köniz geht nun in die Gegenoffensive. «Wir wollen den Firmen weiterhin unsere Entsorgungsdienste anbieten können», sagt Pestalozzi. Dafür muss aber die kommunale Gesetzgebung geändert werden. Das plant der Könizer Gemeinderat nun. Anfang November wird er dem Parlament eine entsprechende Änderung des Abfallreglements beantragen. Kommt die Änderung durch, ist die Gemeinde rechtlich legitimiert, in Zukunft als Player im freien Entsorgungsmarkt mitzumischen.

Auch das ist jedoch mit einem gewissen Aufwand verbunden. «Als Anbieter müssten wir dann mit jeder Firma, die weiterhin von uns ihren Abfall entsorgen lassen möchte, einen Vertrag abschliessen», so Pestalozzi. Derzeit sei man dabei, mögliche Tarife festzulegen. Eine weitere Hürde ist die Buchhaltung. So müsste die Gemeinde die Abfallentsorgung im freien Entsorgungsmarkt separat abrechnen, da diese nicht durch Gebühren querfinanziert werden darf.

Stadt Bern hinkt hinterher

Trotz einigen Hindernissen: In Köniz hat man mit der aufgegleisten Abfallreglementsänderung viel Vorarbeit geleistet. Andere, vor allem grössere Gemeinden hingegen dürften die neuen Regeln vorerst wohl oder übel über sich ergehen lassen müssen. So auch die Stadt Bern. «Bei uns ist noch nicht klar, wie wir das Ganze umsetzen werden», sagt Walter Matter, Leiter der städtischen Entsorgung.

Er spricht im Zusammenhang mit der Umsetzung der neuen Regelung von einem Dilemma. Man sei erst daran, die betroffenen Firmen zu eruieren und könne zurzeit auch noch nicht einschätzen, wie hoch die Gebühreneinbussen ausfallen werden. Ziel sei zwar auch, wie Köniz das Abfallreglement zu ändern. «Bis das im Parlament behandelt wird, dauert es aber noch lange.»

