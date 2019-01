Der bisherige Standortleiter des Spitals und Altersheims Belp, Ernst Lippuner, ging Ende 2018 in Pension. Neuer Standortleiter ist Niklas Hirt. Hirt leitet seit 2017 das Spital Tiefenau in Bern. Er wird neu beide Leitungen ausüben. Sein Bürostandort befindet sich weiterhin in der «Tiefenau», wie die Insel Gruppe, zu der die beiden Landspitäler gehören, am Mittwoch mitteilte.