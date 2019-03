Nun dürfen sich Fans, die noch kein Buch ergattern konnten, freuen: «Wegen der grossen Nachfrage werden wir am Montag im Online-Fanshop ein Formular aufschalten, mit dem man das YB-Meisterbuch verbindlich vorbestellen kann», sagt Staudenmann. Vorbestellungen sind bis zum YB-Geburtstag am 14. März möglich. «Dann werden wir der Druckerei den Auftrag geben, die dritte Auflage zu drucken. Dies wird dann definitiv die letzte sein», so Staudenmann.