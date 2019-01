Nach jahrelanger Bauzeit ist es nun bald so weit: Ab Anfang Juni bis voraussichtlich Ende September ziehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestaffelt ins neue Verwaltungszentrum am Guisanplatz 1 in Bern ein. Ab Oktober herrscht Vollbetrieb mit insgesamt rund 2000 Angestellten der Bundesanwaltschaft, des Bundesamts für Polizei, der Armasuisse und des Bundesamts für Bevölkerungsschutz.