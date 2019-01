Von aussen sieht das Restaurant Berghaus Gurnigel aus wie immer. Aber schon beim Betreten des Vorplatzes fällt Neues auf: Auf den Stühlen entlang der Hausmauer liegen dicke, langhaarige Schaffelle, einladend und wärmend. Auch in der Gaststube sieht einiges anders aus. Anstelle von in Tonkügelchen gebetteten Zimmerpflanzen sind in den Trennelementen zwischen den Tischen Kinderspielsachen und Gesellschaftsspiele verstaut. Diese werden, sagt Geschäftsführerin Melissa Nef, rege benutzt. Die Wände, die über Jahrzehnte mit alten Holzski und abgeschnittenen Militär-Achselpatten und -krawatten dekoriert waren, sind leer.