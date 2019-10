«Nette Toilette»hält in Köniz Einzug

Jetzt werden die leiderprobten Bewohner im wahrsten Sinne des Wortes erlöst. Die Gemeinde hat in der Villa Bernau vor kurzem die erste sogenannte «nette Toilette» errichtet – ein stilles Örtchen, das öffentlich zugänglich und für jedermann kostenlos benützbar ist.

Das Konzept gibt es in anderen Städten und Gemeinden wie etwa in Bern, Thun oder Schwarzenburg schon länger. Meist sind es Restaurants und Bars, die ihre WC-Anlagen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, ohne dass dafür etwas konsumiert werden muss. Für den zusätzlichen Reinigungsaufwand, welcher durch die Mehrbenützung anfällt, werden sie von der jeweiligen Gemeinde finanziell entschädigt.

Wunsch der Senioren

«In Köniz wurde der Wunsch nach öffentlichen Toiletten immer wieder geäussert», sagt Gemeinderat Hans-Peter Kohler (FDP). Tatsächlich hatten sich Senioren bei einer Umfrage schon vor einiger Zeit ein entsprechendes Gratis-WC-Angebot gewünscht. Im Frühling 2017 gab die Gemeinde bekannt, die Idee der «netten Toilette» zu prüfen – und stellte in Aussicht, dass ein Start sogar schon 2018 denkbar sei. Schliesslich wolle man ohnehin eine Altersbeauftragte einstellen, die sich verstärkt um Anliegen der Senioren kümmert, hiess es damals.

Die Sache versandete jedoch, laut Kohler auch, weil die Gemeinde in der Zwischenzeit immer mehr in einefinanzielle Schieflage geriet. «Mit der Aufgabenüberprüfung war auch die Schaffung dieser Stelle auf einmal in der Schwebe», so der Gemeinderat. Mittlerweile gibt es den Job jedoch, seit September ist eine Altersbeauftragte definitiv angestellt.

11'000 Franken reserviert

Nun ist auch die alte Idee mit der «netten Toilette» wieder aufgenommen worden. Im Zuge der vor kurzem vollendeten Spielplatzsanierung bei der Villa Bernau hat die Gemeinde gleich eine neue WC-Anlage installiert und diese als erste Könizer «netteToilette» deklariert.