Neophyten wandern in den Abfallsack

Tipps

Was können die Gartenbesitzer zum Kampf gegen die uner­wünschten Neophyten beitragen? Die Fachleute empfehlen, nach Möglichkeit auf einheimische Pflanzen zu setzen. Wer trotzdem zum Beispiel nicht auf seinen Sommerflieder verzichten will, entfernt die Blütenstände, bevor die Samen reif sind. Ist der Termin vorüber, müssen die Samenstände mit dem Kehricht entsorgt werden. Das Gleiche gilt für ausgegrabenes Wurzelwerk. Auch beim Buchsbaumzünsler bleibt oft nur die Verbrennung. Eigelege, Raupen und abgestorbene Pflanzen seien im Abfallsack zu entsorgen, so die Fachleute.