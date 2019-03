Hier wie da wie dort lassen die Schlagzeilen nicht lange auf sich warten. In Luzern kritisiert eine antirassistische Gruppierung, die Maske zeichne das koloniale Bild des kannibalischen, dummen, nicht weissen Mannes.

In Egerkingen fragt ein 12-Jähriger die Gemeindepräsidentin, ob der fasnächtlich verballhornte Dorfname nicht diskriminierend sei. In Schwyz wiederum ermittelt inzwischen sogar die Polizei. Zu problematisch ist die Geschichte des geheimbündlerischen Klans, der einst mit dem klaren Ziel gegründet worden ist, die Schwarzen in Amerika mit Gewalt zu unterdrücken.

Die Debatte ist kaum je so intensiv geführt worden wie in der zu Ende gehenden Fasnachtssaison dieses Jahres: Was darf Fasnacht und was nicht? Wann überschreiten die Närrinnen und Narren die Grenzen des guten Geschmacks? Und von wann an ist eine Pointe diskriminierend oder rassistisch und verstösst damit gegen das Gesetz?

Eine Frage des Stils

Die Frage stellt sich ganz aktuell für Tom Mäder aus Münchenbuchsee. Sein Dorf wird am Wochenende als eines der letzten in der Region Bern Fasnacht feiern, und Mäder steht dabei in einer besonderen Verantwortung. Er präsidiert den Verein, der die Buchsi-Fasnacht organisiert, gehört weiter zum Autorenteam, das den «Buchsi-Blitz» herausgibt – wobei «die unabhängige Fasnachtszeitung für Buchsi und den Rest der Welt» ja genau nicht so angriffig sein will wie andere, vergleichbare Blätter.

Sie begnügt sich mit ein paar locker-flockigen Anmerkungen zum peripher gelegenen Allmendquartier oder zum geschlossenen SBB-Schalter am Bahnhof Münchenbuchsee. Umso ausführlicher zeigt sie dafür in Wort und Bild, wie bunt das fasnächtliche Treiben vor Ort tatsächlich ist.