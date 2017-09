Nachvollziehbar, aber frustrierend

«Es ist enttäuschend, dass der Bedarf an einem solchen Angebot viel kleiner zu sein scheint, als wir das am Anfang angenommen haben», sagte Gemeinderätin Sabine Huber (FDP) an der Sitzung des grossen Gemeinderates am Mittwoch. Es ging dabei um den Entscheid, ob die Gemeinde ein definitives Betreuungsangebot für Kinder während der Ferien einführen will oder nicht.

Der Gemeinderat hatte nach einer dreijährigen Pilotphase und einer weiteren Verlängerung von einem Jahr entschieden, dass das Angebot zu wenig genutzt worden war. Deshalb wollte er auf die definitive Einführung verzichten. Diesem Vorschlag folgte das Parlament mit grosser Mehrheit.

Denn tatsächlich, das zeigten die Untersuchungen, hatten sehr wenige Eltern ihre Kinder zur ­Ferienbetreuung angemeldet, obwohl die Umfrage der Gemeinde im Vorfeld ergeben hatte, dass durchaus grosser Bedarf bestanden hätte. «Der Aufwand, der schliesslich für gerade mal fünf Familien betrieben wurde, war einfach zu gross», sagten diverse Parlamentarier. Sie sahen ein, dass es keinen Sinn ergeben würde, unter diesen Bedingungen eine Ferienbetreuung einzuführen. Die GLP fügte jedoch hinzu: «Wir möchten das Geschäft im Auge behalten, denn Bedürfnisse können sich ändern, vielleicht steigt die Nachfrage wieder.» (abe)